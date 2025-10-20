Рейтинг@Mail.ru
20:01 20.10.2025
Италия хочет участвовать в закупке оружия для Украины, пишут СМИ
Италия хочет участвовать в закупке оружия для Украины, пишут СМИ
в мире
украина
италия
сша
денис шмыгаль
марк рютте
нато
в мире, украина, италия, сша, денис шмыгаль, марк рютте, нато
В мире, Украина, Италия, США, Денис Шмыгаль, Марк Рютте, НАТО
Флаги Италии и Евросоюза на здании в Риме
© AP Photo / Gregorio Borgia
Флаги Италии и Евросоюза на здании в Риме. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Италия выразила готовность участвовать в программе закупок американского вооружения для Украины, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
"Италия выразила готовность платить за приобретение американского оружия для Украины в рамках особой программы закупок... Министр обороны (Италии - ред.) Гвидо Крозетто заявил об этом предложении на встрече министров обороны НАТО на прошлой неделе", - говорится в материале агентства.
По данным Блумберг, изначально Италия была против участия в программе закупок, однако пересмотрела свою позицию частично из опасений быть смещенной на второй план, если некоторые союзники по НАТО станут играть в программе ключевую роль.
Кроме того, как передает агентство, Италия уже участвовала в работе над по меньшей мере десятью пакетами помощи Киеву. Источники отметили, что, в частности, Рим предоставил Украине системы ПВО, такие как SAMP/T.
В начале августа глава министерства обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса. Генсек НАТО Марк Рютте 2 сентября заявил, что страны альянса уже закупили у США летальное и оборонное оружие для Украины на 2 миллиарда долларов в рамках инициативы PURL.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
