Италия хочет участвовать в закупке оружия для Украины, пишут СМИ

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Италия выразила готовность участвовать в программе закупок американского вооружения для Украины, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
По данным Блумберг, изначально Италия была против участия в программе закупок, однако пересмотрела свою позицию частично из опасений быть смещенной на второй план, если некоторые союзники по НАТО станут играть в программе ключевую роль.
В начале августа глава министерства обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса. Генсек НАТО Марк Рютте 2 сентября заявил, что страны альянса уже закупили у США летальное и оборонное оружие для Украины на 2 миллиарда долларов в рамках инициативы PURL.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Трамп заявил, что не верит в победу Украины
Вчера, 19:12