В АП назвали здравым смыслом исторические названия городов на Украине
17:15 20.10.2025
В АП назвали здравым смыслом исторические названия городов на Украине
россия
украина
днепропетровск
российское военно-историческое общество (рвио)
россия, украина, днепропетровск, российское военно-историческое общество (рвио)
Россия, Украина, Днепропетровск, Российское военно-историческое общество (РВИО)
В АП назвали здравым смыслом исторические названия городов на Украине

В АП назвали здравым смыслом использование исторических названий городов Украины

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Использование исторических названий городов на территории Украины – это здравый смысл, и своевременная и верная инициатива, выдвинутая Научным советом Российского военно-исторического общества (РВИО), уже получила поддержку государственных властных структур, началась работа по ее практической реализации, заявил РИА Новости начальник Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Владимир Бочарников.
Научный совет РВИО в понедельник выступил с инициативой использования исторических географических и топонимических названий на территории Украины, в частности, Днепропетровска вместо Днепра, Елизаветграда – вместо Кропивницкого, Переяславль-Хмельницкого – вместо Переяславля, Кузнецовска вместо Вараша. Это предложение было выдвинуто с целью борьбы с продолжающимся курсом киевского режима на десоветизацию и дерусификацию.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Госдума приняла проекты о переименовании трех чеченских городов
25 сентября, 15:48
"Сохранение исторической памяти – один из важнейших приоритетов современной России. Поэтому мы крайне внимательно отслеживаем любые общественные инициативы, касающиеся этого вопроса. Инициатива членов Научного совета РВИО по возвращению на российские карты, в учебные материалы и общественное пространство исторических названий городов – Днепропетровска, Елизаветграда, Переяславль-Хмельницкого и Кузнецовска – своевременная и верная. Это попросту здравый смысл", - сказал Бочарников.
Данная инициатива уже получила поддержку государственных властных структур, добавил он.
"Начата работа по внесению соответствующих изменений. Первым логическим шагом здесь видится нанесение исторически верных названий упомянутых городов на цифровые карты, во взаимодействии с Минцифры России, другими профильными ведомствами и организациями", - отметил Бочарников.
Он выразил уверенность, что в дальнейшем инициатива Научного совета РВИО будет расширена, а работа в этом направлении будет продолжаться.
"Со своей стороны хотел бы поблагодарить ученых Научного совета РВИО за крайне своевременную и важную инициативу", - сказал Бочарников.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Украинские власти переименовали улицы в Николаеве
12 октября, 20:57
 
РоссияУкраинаДнепропетровскРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
