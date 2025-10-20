Рейтинг@Mail.ru
Испания направит на Украину 70 генераторов перед зимой - РИА Новости, 20.10.2025
18:28 20.10.2025
Испания направит на Украину 70 генераторов перед зимой
Испания направит на Украину 70 генераторов перед зимой - РИА Новости, 20.10.2025
Испания направит на Украину 70 генераторов перед зимой
Испанское агентство международного сотрудничества для развития (AECID) в ближайшие дни направит на Украину 70 генераторов перед зимой, заявил в понедельник... РИА Новости, 20.10.2025
в мире
украина
испания
хосе мануэль альбарес
украина
испания
в мире, украина, испания, хосе мануэль альбарес
В мире, Украина, Испания, Хосе Мануэль Альбарес
Испания направит на Украину 70 генераторов перед зимой

Испанское агентство AECID направит Украине 70 генераторов перед зимой

МАДРИД, 20 окт - РИА Новости. Испанское агентство международного сотрудничества для развития (AECID) в ближайшие дни направит на Украину 70 генераторов перед зимой, заявил в понедельник министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес.
"Мы направим через агентство AECID 70 генераторов, чтобы помочь Украине справиться с зимним периодом", - написал министр на своей странице в социальной сети X.
Альбарес также сообщил о встрече в Люксембурге с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, в ходе которой подтвердил "твердую поддержку Испании Украине". Украинский министр поблагодарил Мадрид за поставку оборудования и отметил, что стороны обсудили укрепление оборонной и энергетической устойчивости Украины.
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом Искандер по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
На Западе раскрыли, что случится на Украине зимой
В миреУкраинаИспанияХосе Мануэль Альбарес
 
 
