Испания направит на Украину 70 генераторов перед зимой

МАДРИД, 20 окт - РИА Новости. Испанское агентство международного сотрудничества для развития (AECID) в ближайшие дни направит на Украину 70 генераторов перед зимой, заявил в понедельник министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес.