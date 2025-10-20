https://ria.ru/20251020/ispanija-2049453650.html
Испания направит на Украину 70 генераторов перед зимой
Испанское агентство международного сотрудничества для развития (AECID) в ближайшие дни направит на Украину 70 генераторов перед зимой, заявил в понедельник... РИА Новости, 20.10.2025
Испания направит на Украину 70 генераторов перед зимой
