В Кремле прокомментировали ситуацию с документом по ядерной программе Ирана
12:54 20.10.2025
В Кремле прокомментировали ситуацию с документом по ядерной программе Ирана
2025-10-20T12:54:00+03:00
2025-10-20T12:54:00+03:00
Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В Кремле назвали сложной текущую ситуацию со всеобъемлющим документом по иранской ядерной программе.
"Ситуация с всеобъемлющими документами очень сложная", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не вызовет ли позиция Запада новую эскалацию по отношению к Ирану.
