В Бурятии выросло число заболевших кишечной инфекцией

"На 10.00 (5.00 мск) сегодня зарегистрировано 89 случаев, из них 11 сальмонеллеза, в том числе 49 детей. Всего 55 человек госпитализированы, из них 34 ребенка в республиканскую инфекционную больницу - состояние всех пострадавших стабильное. Один человек в реанимации с положительной динамикой", - написала Лудупова.