В Бурятии выросло число заболевших кишечной инфекцией
06:24 20.10.2025
В Бурятии выросло число заболевших кишечной инфекцией
Число заболевших острой кишечной инфекцией и сальмонеллезом после употребления готовой еды в Бурятии вросло до 89 человек, 55 из них госпитализированы, сообщила РИА Новости, 20.10.2025
происшествия
2025
В Бурятии выросло число заболевших кишечной инфекцией

ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Число заболевших острой кишечной инфекцией и сальмонеллезом после употребления готовой еды в Бурятии вросло до 89 человек, 55 из них госпитализированы, сообщила заместитель председателя правительства региона, министр здравоохранения Евгения Лудупова в Telegram-канале.
В воскресенье власти республики сообщили о вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ. По данным регионального минздрава на вечер 19 октября, число заболевших выросло до 49, из них 40 госпитализированы, в том числе 22 ребенка, у 11 заболевших подтвердился сальмонеллез. Следователи возбудили дело по статье, предусматривающей ответственность за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей (статья 238 УК РФ). Представитель управления Роспотребнадзора по Бурятии уточнял РИА Новости, что все заболевшие употребляли готовую продукцию производства ООО "Восток", приобретенную в различных магазинах торговой сети "Николаевский" в Улан-Удэ. На предприятии выявили множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований.
"На 10.00 (5.00 мск) сегодня зарегистрировано 89 случаев, из них 11 сальмонеллеза, в том числе 49 детей. Всего 55 человек госпитализированы, из них 34 ребенка в республиканскую инфекционную больницу - состояние всех пострадавших стабильное. Один человек в реанимации с положительной динамикой", - написала Лудупова.
