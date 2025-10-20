Индонезия останется в БРИКС, несмотря на угрозы Трампа, сообщил источник

"Он (президент. — Прим. ред.) сказал мне, что вступление в БРИКС было продуманным на долгое время вперед шагом", — сообщил источник агентству.

В сентябре лидеры БРИКС в ходе онлайн-саммита заявили, что торговля стала инструментом вмешательства во внутренние дела других стран, что подрывает общемировое развитие. Они также отметили, что односторонние действия и запугивание оказывают отрицательное влияние на международный порядок, угрожая международному праву и установленным нормам.