Индонезия останется в БРИКС, несмотря на угрозы Трампа, сообщил источник

ДЖАКАРТА, 20 окт — РИА Новости. Индонезия не собирается покидать БРИКС из-за тарифных угроз президента США Дональда Трампа, заявил РИА Новости приближенный к президенту Индонезии источник.
Трамп заявил, что Пекин вынудил пойти США на введение пошлины в 100%
19 октября, 18:00
По словам приближенного к индонезийскому президенту источника, пожелавшего сохранить анонимность, лидер страны Прабово Субианто "не собирается выходить из БРИКС". Он, напротив, "обладает четким планом" увеличения взаимодействия со странами альянса.
"Он (президент. — Прим. ред.) сказал мне, что вступление в БРИКС было продуманным на долгое время вперед шагом", — сообщил источник агентству.
В сентябре лидеры БРИКС в ходе онлайн-саммита заявили, что торговля стала инструментом вмешательства во внутренние дела других стран, что подрывает общемировое развитие. Они также отметили, что односторонние действия и запугивание оказывают отрицательное влияние на международный порядок, угрожая международному праву и установленным нормам.
Трамп заявил, что не стремится уничтожить Китай пошлинами
19 октября, 18:03