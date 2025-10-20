Рейтинг@Mail.ru
Индонезия останется в БРИКС, несмотря на угрозы Трампа, сообщил источник - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 20.10.2025 (обновлено: 17:20 20.10.2025)
https://ria.ru/20251020/indonezija-2049320057.html
Индонезия останется в БРИКС, несмотря на угрозы Трампа, сообщил источник
Индонезия останется в БРИКС, несмотря на угрозы Трампа, сообщил источник - РИА Новости, 20.10.2025
Индонезия останется в БРИКС, несмотря на угрозы Трампа, сообщил источник
Индонезия не собирается покидать БРИКС из-за тарифных угроз президента США Дональда Трампа, заявил РИА Новости приближенный к президенту Индонезии источник. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T11:44:00+03:00
2025-10-20T17:20:00+03:00
в мире
индонезия
сша
дональд трамп
прабово субианто
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/37963/15/379631599_0:17:1000:580_1920x0_80_0_0_632dcc7bd4cb2ab0710d90979645d746.jpg
https://ria.ru/20251019/trump-2049232243.html
https://ria.ru/20251019/tramp-2049232412.html
индонезия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/37963/15/379631599_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_babceaf1ff4ecd6637b18bca751d6724.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индонезия, сша, дональд трамп, прабово субианто, брикс
В мире, Индонезия, США, Дональд Трамп, Прабово Субианто, БРИКС
Индонезия останется в БРИКС, несмотря на угрозы Трампа, сообщил источник

Индонезия не собирается покидать БРИКС из-за тарифных угроз Трампа

© РИА Новости / Михаил ЦыгановФлаги Индонезии и России
Флаги Индонезии и России - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Флаги Индонезии и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДЖАКАРТА, 20 окт — РИА Новости. Индонезия не собирается покидать БРИКС из-за тарифных угроз президента США Дональда Трампа, заявил РИА Новости приближенный к президенту Индонезии источник.
Ранее на встрече с аргентинским лидером Хавьером Милеем президент Трамп заявил, что страны БРИКС якобы активно покидают это объединение, опасаясь американских пошлин.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Трамп заявил, что Пекин вынудил пойти США на введение пошлины в 100%
19 октября, 18:00
По словам приближенного к индонезийскому президенту источника, пожелавшего сохранить анонимность, лидер страны Прабово Субианто "не собирается выходить из БРИКС". Он, напротив, "обладает четким планом" увеличения взаимодействия со странами альянса.
"Он (президент. — Прим. ред.) сказал мне, что вступление в БРИКС было продуманным на долгое время вперед шагом", — сообщил источник агентству.
В сентябре лидеры БРИКС в ходе онлайн-саммита заявили, что торговля стала инструментом вмешательства во внутренние дела других стран, что подрывает общемировое развитие. Они также отметили, что односторонние действия и запугивание оказывают отрицательное влияние на международный порядок, угрожая международному праву и установленным нормам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Трамп заявил, что не стремится уничтожить Китай пошлинами
19 октября, 18:03
 
В миреИндонезияСШАДональд ТрампПрабово СубиантоБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала