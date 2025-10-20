Рейтинг@Mail.ru
Импорт СПГ в Европу в сентябре вырос на 40% - РИА Новости, 20.10.2025
17:10 20.10.2025
Импорт СПГ в Европу в сентябре вырос на 40%
Импорт СПГ в Европу в сентябре вырос на 40%
Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в сентябре подскочил на 40% по сравнению с сентябрем прошлого года - до 8,95 миллиона тонн
2025-10-20T17:10:00+03:00
2025-10-20T17:10:00+03:00
Импорт СПГ в Европу в сентябре вырос на 40%

Импорт СПГ в Европу в сентябре подскочил до 8,95 миллиона тонн

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в сентябре подскочил на 40% по сравнению с сентябрем прошлого года - до 8,95 миллиона тонн, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"В сентябре 2025 года импорт СПГ в Европу подскочил на 40% (2,54 миллиона тонн) по сравнению с предыдущим годом, до 8,95 миллиона тонн, удвоив рост, зафиксированный в августе", - отмечается в докладе.
Рост, как объясняется, был обусловлен снижением импорта трубопроводного газа и резким увеличением запроса на закачку газа в подземные хранилища в преддверии зимы.
Больше всего импорт вырос в Бельгии, следом за ней Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Польша и Испания.
При этом с января по сентябрь текущего года импорт СПГ в Европу вырос на 28% (20,5 миллиона тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 94,05 миллиона тонн, также говорится в докладе.
Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Миллер оценил попытки Европы заместить российский газ американским СПГ
Вчера, 16:59
 
