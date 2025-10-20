Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

Импорт СПГ в Европу в сентябре вырос на 40%

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в сентябре подскочил на 40% по сравнению с сентябрем прошлого года - до 8,95 миллиона тонн, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

"В сентябре 2025 года импорт СПГ в Европу подскочил на 40% (2,54 миллиона тонн) по сравнению с предыдущим годом, до 8,95 миллиона тонн, удвоив рост, зафиксированный в августе", - отмечается в докладе.

Рост, как объясняется, был обусловлен снижением импорта трубопроводного газа и резким увеличением запроса на закачку газа в подземные хранилища в преддверии зимы.

Германия, Италия, Нидерланды, Польша и Испания. Больше всего импорт вырос в Бельгии , следом за ней Франция