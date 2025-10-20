https://ria.ru/20251020/import-2049427319.html
Импорт СПГ в Европу в сентябре вырос на 40%
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в сентябре подскочил на 40% по сравнению с сентябрем прошлого года - до 8,95 миллиона тонн, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"В сентябре 2025 года импорт СПГ в Европу
подскочил на 40% (2,54 миллиона тонн) по сравнению с предыдущим годом, до 8,95 миллиона тонн, удвоив рост, зафиксированный в августе", - отмечается в докладе.
Рост, как объясняется, был обусловлен снижением импорта трубопроводного газа и резким увеличением запроса на закачку газа в подземные хранилища в преддверии зимы.
Больше всего импорт вырос в Бельгии
, следом за ней Франция
, Германия
, Италия
, Нидерланды
, Польша
и Испания
.
При этом с января по сентябрь текущего года импорт СПГ в Европу вырос на 28% (20,5 миллиона тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 94,05 миллиона тонн, также говорится в докладе.