В Иране намекнули, что ядерная промышленность осталась цела после атак США

ТЕГЕРАН, 20 окт – РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ходе своего выступления в понедельник в ответ на заявления американского президента Дональда Трампа намекнул, что атомная промышленность осталась цела после июньских атак США по ядерным объектам исламской республики.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.
Соглашение по иранской ядерной программе прекратило свое действие
