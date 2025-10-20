В Иране намекнули, что ядерная промышленность осталась цела после атак США

ТЕГЕРАН, 20 окт – РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ходе своего выступления в понедельник в ответ на заявления американского президента Дональда Трампа намекнул, что атомная промышленность осталась цела после июньских атак США по ядерным объектам исламской республики.