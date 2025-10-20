Рейтинг@Mail.ru
В Иране намекнули, что ядерная промышленность осталась цела после атак США
14:47 20.10.2025
В Иране намекнули, что ядерная промышленность осталась цела после атак США
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
али хаменеи
в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, али хаменеи
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Али Хаменеи
ТЕГЕРАН, 20 окт – РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ходе своего выступления в понедельник в ответ на заявления американского президента Дональда Трампа намекнул, что атомная промышленность осталась цела после июньских атак США по ядерным объектам исламской республики.
Ранее Трамп заявил, что без проведенной ранее атаки американских военных против Ирана у Тегерана уже могло бы быть ядерное оружие. По его словам, он также не верит в сообщения о якобы амбициях Ирана возобновить свою ядерную программу.
"Президент США гордится тем, что они разбомбили и уничтожили ядерную промышленность Ирана. Ну что ж, пусть так и думает!" - сказал Хаменеи, его слова опубликованы в Telegram-канале верховного лидера Ирана.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Соглашение по иранской ядерной программе прекратило свое действие
18 октября, 00:37
 
