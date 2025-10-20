Полиция оттеснила протестующих от здания мэрии Гюмри

Сотрудники правоохранительных органов на площади Возрождения в Гюмри

ЕРЕВАН, 20 окт — РИА Новости. Полиция оттеснила от здания мэрии Гюмри протестующих, выступающих против задержания оппозиционного мэра города Вардана Гукасяна, сообщает онлайн-издание news.am, которое ведет прямой репортаж из города.

В понедельник сторонники Гукасяна , против которого Антикоррупционный комитет Армении возбудил уголовное дело, собрались у горадминистрации на акцию в его поддержку.

В настоящее время силам полиции удалось освободить от протестующих оба входа в здание, где все еще находится мэр.

Ранее Антикоррупционный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела против Гукасяна — оппозиционного мэра Гюмри , второго по численности населения города в Армении. Отмечается, что в результате масштабных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий были получены сведения о случаях получения взяток главой Гюмри и главным архитектором города. В организации заявили, что в рамках возбужденного уголовного дела в отношении восьми лиц, включая главу города, были вынесены решения об инициировании публичного уголовного преследования и их задержании.

Пророссийски настроенный Гукасян был избран мэром Гюмри в апреле 2025 года. Он возглавлял список Компартии Армении. За избрание Гукасяна проголосовали 18 членов горсовета из 33.