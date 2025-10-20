https://ria.ru/20251020/gyumri-2049361215.html
Полиция оттеснила протестующих от здания мэрии Гюмри
Полиция оттеснила протестующих от здания мэрии Гюмри - РИА Новости, 20.10.2025
Полиция оттеснила протестующих от здания мэрии Гюмри
Полиция оттеснила от здания мэрии Гюмри протестующих, выступающих против задержания оппозиционного мэра города Вардана Гукасяна, сообщает онлайн-издание... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T14:04:00+03:00
2025-10-20T14:04:00+03:00
2025-10-20T14:31:00+03:00
в мире
гюмри
армения
вардан гукасян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049368160_0:86:1190:755_1920x0_80_0_0_174f0bc3de60d8d69c85baf8102e2182.jpg
https://ria.ru/20251020/gjumri-2049327284.html
https://ria.ru/20251020/gjumri-2049313687.html
гюмри
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049368160_0:0:1058:793_1920x0_80_0_0_f788939895b7885d5e5aa710d6d7fe24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гюмри, армения, вардан гукасян
В мире, Гюмри, Армения, Вардан Гукасян
Полиция оттеснила протестующих от здания мэрии Гюмри
Полиция оттеснила от здания мэрии Гюмри протестующих против задержания Гукасяна
ЕРЕВАН, 20 окт — РИА Новости. Полиция оттеснила от здания мэрии Гюмри протестующих, выступающих против задержания оппозиционного мэра города Вардана Гукасяна, сообщает онлайн-издание news.am, которое ведет прямой репортаж из города.
В понедельник сторонники Гукасяна
, против которого Антикоррупционный комитет Армении
возбудил уголовное дело, собрались у горадминистрации на акцию в его поддержку.
В настоящее время силам полиции удалось освободить от протестующих оба входа в здание, где все еще находится мэр.
Ранее Антикоррупционный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела против Гукасяна — оппозиционного мэра Гюмри
, второго по численности населения города в Армении. Отмечается, что в результате масштабных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий были получены сведения о случаях получения взяток главой Гюмри и главным архитектором города. В организации заявили, что в рамках возбужденного уголовного дела в отношении восьми лиц, включая главу города, были вынесены решения об инициировании публичного уголовного преследования и их задержании.
Пророссийски настроенный Гукасян был избран мэром Гюмри в апреле 2025 года. Он возглавлял список Компартии Армении. За избрание Гукасяна проголосовали 18 членов горсовета из 33.
Защита мэра Гюмри ситуацию пока не прокомментировала.