Сторонники мэра Гюмри вышли на акцию, чтобы не дать его задержать

ЕРЕВАН, 20 окт — РИА Новости. Сторонники оппозиционного мэра Гюмри Вардана Гукасяна вышли на акцию в его поддержку, передает 24news.am.
Протестующие собрались у оцепленного здания администрации и пытаются помешать силовикам задержать политика. Как заявил депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Гегам Манукян, в город направляют дополнительные подразделения СНБ и полиции.
© Live.ArmeniaСотрудники полиции у здания мэрии Гюмри
© Live.Armenia
Сотрудники полиции у здания мэрии Гюмри
Утром в понедельник представители силовых структур ворвались в администрацию Гюмри. Антикоррупционный комитет Армении заявил, что против Гукасяна завели дело, его обвиняют в получении взяток.
Пророссийски настроенного политика избрали на этот пост в апреле. Партия "Гражданский договор", возглавляемая премьером Николом Пашиняном, получила менее 50% мандатов в городе — 14 из 33.
Адвокат Арам Вардеванян назвал действия силовиков кризисом демократии в Армении. Он напомнил, что недавно Пашинян фактически обещал начать уголовное преследование в отношении Гукасяна.
Движение Карапетяна намерено отстранить от власти партию Пашиняна
18 октября, 18:15