Сторонники мэра Гюмри вышли на акцию, чтобы не дать его задержать - РИА Новости, 20.10.2025
12:03 20.10.2025 (обновлено: 12:46 20.10.2025)
Сторонники мэра Гюмри вышли на акцию, чтобы не дать его задержать
Сторонники мэра Гюмри вышли на акцию, чтобы не дать его задержать
Сторонники оппозиционного мэра Гюмри Вардана Гукасяна вышли на акцию в его поддержку, передает 24news.am. РИА Новости, 20.10.2025
армения, в мире, гюмри, никол пашинян, вардан гукасян
Армения, В мире, Гюмри, Никол Пашинян, Вардан Гукасян

Сторонники мэра Гюмри вышли на акцию, чтобы не дать его задержать

ЕРЕВАН, 20 окт — РИА Новости. Сторонники оппозиционного мэра Гюмри Вардана Гукасяна вышли на акцию в его поддержку, передает 24news.am.
Протестующие собрались у оцепленного здания администрации и пытаются помешать силовикам задержать политика. Как заявил депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Гегам Манукян, в город направляют дополнительные подразделения СНБ и полиции.
© Live.ArmeniaСотрудники полиции у здания мэрии Гюмри
Сотрудники полиции у здания мэрии Гюмри
Утром в понедельник представители силовых структур ворвались в администрацию Гюмри. Антикоррупционный комитет Армении заявил, что против Гукасяна завели дело, его обвиняют в получении взяток.

Пророссийски настроенного политика избрали на этот пост в апреле. Партия "Гражданский договор", возглавляемая премьером Николом Пашиняном, получила менее 50% мандатов в городе — 14 из 33.

Адвокат Арам Вардеванян назвал действия силовиков кризисом демократии в Армении. Он напомнил, что недавно Пашинян фактически обещал начать уголовное преследование в отношении Гукасяна.
Движение Карапетяна намерено отстранить от власти партию Пашиняна
18 октября, 18:15
