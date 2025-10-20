Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Сторонники мэра Гюмри собрались у горадминистрации на акцию в его поддержку

ЕРЕВАН, 20 окт – РИА Новости. Сторонники оппозиционного мэра Гюмри Вардана Гукасяна, против которого антикоррупционный комитет Армении возбудил уголовное дело, собрались у горадминистрации на акцию в его поддержку, передает онлайн-ресурс 24news.am, который ведет прямой репортаж с места событий.

Протестующие собрались у здания, чтобы не допустить задержания мэра. Здание горадминистрации оцеплено полицией.

Ранее антикоррупционный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела против Гукасяна. Отмечается, что в результате масштабных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были получены сведения о случаях получения взяток главой Гюмри и главным архитектором города. В антикоррупционном комитете заявили, что рамках возбужденного уголовного дела в отношении восьми лиц, включая главу города, были вынесены решения об инициировании публичного уголовного преследования и их задержании.

Пророссийски настроенный Гукасян был избран мэром Гюмри в апреле 2025 года. Он возглавлял список компартии Армении. За избрание Гукасяна проголосовали 18 членов горсовета из 33.