Гуцул назвала рассмотрение своего дела имитацией правосудия

КИШИНЕВ, 20 окт – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что рассмотрение её дела в Апелляционной палате Кишинева проходит с нарушениями и носит формальный характер.
"Сегодня на заседании в Апелляционной палате мы снова столкнулись с привычной тактикой прокуроров - спешкой, формализмом и полным игнорированием аргументов защиты. Рассмотрение 28 томов за один час - это не правосудие, а имитация процесса", - говорится в заявлении, переданном Гуцул через адвокатов и опубликованном пресс-службой Исполнительного комитета Гагаузии.
По её словам, представленные обвинением материалы не имеют к ней никакого отношения.
"Их трудно назвать даже документами - это лишь фальшивая декорация, за которой скрывается политический заказ", - отметила глава автономии.
Адвокат Гуцул Константин Брия ранее сообщил, что следующее заседание назначено на 23 октября.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. В рамках того же дела активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена на шесть лет лишения свободы.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.