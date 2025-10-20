Гуцул назвала рассмотрение своего дела имитацией правосудия

КИШИНЕВ, 20 окт – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что рассмотрение её дела в Апелляционной палате Кишинева проходит с нарушениями и носит формальный характер.

В понедельник в Апелляционной палате Кишинева началось очередное заседание по делу Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан. Обе подсудимые участвовали в процессе дистанционно из следственного изолятора.

"Сегодня на заседании в Апелляционной палате мы снова столкнулись с привычной тактикой прокуроров - спешкой, формализмом и полным игнорированием аргументов защиты. Рассмотрение 28 томов за один час - это не правосудие, а имитация процесса", - говорится в заявлении, переданном Гуцул через адвокатов и опубликованном пресс-службой Исполнительного комитета Гагаузии

По её словам, представленные обвинением материалы не имеют к ней никакого отношения.

"Их трудно назвать даже документами - это лишь фальшивая декорация, за которой скрывается политический заказ", - отметила глава автономии.

Адвокат Гуцул Константин Брия ранее сообщил, что следующее заседание назначено на 23 октября.

Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. В рамках того же дела активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена на шесть лет лишения свободы.