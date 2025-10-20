Комитет Госдумы поддержал проект бюджета на 2026 год

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. На рассмотрение Думы его планируется вынести 22 октября.

Документ внесен правительством РФ . Он предусматривает утверждение основных характеристик бюджета на трехлетний период, которые определены исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта (ВВП) в 2026 году в размере 235,067 триллиона рублей, в 2027 году – 255,498 триллиона, в 2028 году – 276,346 триллиона, а также уровня инфляции, ежегодно не превышающего 4%.

Председатель бюджетного комитета Андрей Макаров в ходе заседания сказал, что в комитет поступили заключения от 31 профильного комитета Госдумы и от комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности. "Все профильные комитеты и комиссия поддержали принятие проекта федерального бюджета на 2026 - 2028 годы в первом чтении", - сообщил депутат.

Проект бюджета на предстоящую трехлетку сбалансированный и устойчивый, говорил ранее, представляя его на заседании бюджетного комитета, министр финансов России Антон Силуанов . А его ключевыми приоритетами являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности, достижение поставленных президентом РФ национальных целей развития, отмечал он.

При этом ассигнования на индексацию социальных обязательств "заложены в полном объеме", подчеркивал министр. Выплаты ветеранам, инвалидам, материнский капитал, по его словам, будут проиндексированы с учетом уровня инфляции за предыдущий год. А страховые пенсии неработающих и работающих пенсионеров будут повышены с 1 января 2026 года на 7,6%. Причем это повышение объединит две индексации - по уровню инфляции и прогнозируемому росту зарплат в 2026 году, пояснял Силуанов.

Кроме того, прожиточный минимум возрастет в 2026 году на 1,2 тысячи рублей и составит 18939 рублей. Это позволит увеличить размеры пособий и социальных выплат, определяемых из расчета этого показателя. Продолжится ускоренное повышение МРОТ, размер которого в 2026 году составит 27093 рубля. Это значительно ускорит рост заработной платы работников с небольшими доходами, пояснял министр.

Общий объем доходов бюджета на 2026 год прогнозируется на уровне 40,283 триллиона рублей (17,1 % к ВВП), на 2027 год – 42,91 триллиона (16,8 % к ВВП), на 2028 год – 45,869 триллиона (16,6 % к ВВП), расходов – 44,069 триллиона (18,7 % к ВВП), 46,096 триллиона (18% к ВВП) и 49,383 триллиона (17,9 % к ВВП) соответственно.

Таким образом, бюджет сформирован на весь трехлетний период с дефицитом, который с 1,6% ВВП в 2026 году сократится в следующем году до 1,2% ВВП и сохранится на уровне 1,3% ВВП в 2028 году. За этот период ненефтегазовый дефицит будет сокращен с 5,4% ВВП в 2026 году до 4,8% ВВП в 2027 году и останется на этом уровне в 2028 году.