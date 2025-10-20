https://ria.ru/20251020/gosduma-2049444765.html
Жуков рассказал, сколько продлится заседание Госдумы по бюджетному пакету
Пленарное заседание Госдумы в среду, на котором рассмотрят бюджетный пакет законопроектов, продлится более девяти часов, сообщил первый вице-спикер Госдумы... РИА Новости, 20.10.2025
