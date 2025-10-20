Жуков рассказал, сколько продлится заседание Госдумы по бюджетному пакету

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Пленарное заседание Госдумы в среду, на котором рассмотрят бюджетный пакет законопроектов, продлится более девяти часов, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

"На этой неделе планируем провести два заседания. Среда будет посвящена рассмотрению бюджетного пакета на следующую трехлетку. Заседание начнется в 11 часов и продлится более 9 часов", - сказал он журналистам.