Рейтинг@Mail.ru
Жуков рассказал, сколько продлится заседание Госдумы по бюджетному пакету - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/gosduma-2049444765.html
Жуков рассказал, сколько продлится заседание Госдумы по бюджетному пакету
Жуков рассказал, сколько продлится заседание Госдумы по бюджетному пакету - РИА Новости, 20.10.2025
Жуков рассказал, сколько продлится заседание Госдумы по бюджетному пакету
Пленарное заседание Госдумы в среду, на котором рассмотрят бюджетный пакет законопроектов, продлится более девяти часов, сообщил первый вице-спикер Госдумы... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T17:44:00+03:00
2025-10-20T17:44:00+03:00
александр жуков
госдума рф
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795727568_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_c7976a2018e0af963c3df605a71cb7d4.jpg
https://ria.ru/20251020/gosduma-2049418821.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795727568_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_52fdde769cea4a432d3bb14a1118486d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр жуков, госдума рф, общество, россия
Александр Жуков, Госдума РФ, Общество, Россия
Жуков рассказал, сколько продлится заседание Госдумы по бюджетному пакету

Жуков: заседание Госдумы по бюджетному пакету продлится более девяти часов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАлександр Жуков
Александр Жуков - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Александр Жуков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Пленарное заседание Госдумы в среду, на котором рассмотрят бюджетный пакет законопроектов, продлится более девяти часов, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
Бюджетный пакет, внесенный правительством в Госдуму, планируется вынести на рассмотрение нижней палаты парламента в первом чтении 22 октября, сообщил ранее журналистам председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
"На этой неделе планируем провести два заседания. Среда будет посвящена рассмотрению бюджетного пакета на следующую трехлетку. Заседание начнется в 11 часов и продлится более 9 часов", - сказал он журналистам.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Госдума во вторник обсудит ратификацию договора о партнерстве с Венесуэлой
Вчера, 17:02
 
Александр ЖуковГосдума РФОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала