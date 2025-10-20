https://ria.ru/20251020/gosduma-2049425290.html
В Госдуме хотят разрешить онлайн-доставку лекарств по всей стране
В Госдуме хотят разрешить онлайн-доставку лекарств по всей стране - РИА Новости, 20.10.2025
В Госдуме хотят разрешить онлайн-доставку лекарств по всей стране
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили Минздраву РФ разрешить онлайн-доставку лекарств по всей стране, документ имеется в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T17:08:00+03:00
2025-10-20T17:08:00+03:00
2025-10-20T17:08:00+03:00
общество
россия
москва
белгородская область
владислав даванков
михаил мурашко
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137719/28/1377192863_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_c36f4ba9479a8ff2d746cac413043c39.jpg
https://ria.ru/20251017/khimiki-2048776855.html
https://ria.ru/20251008/lekarstva-2046987568.html
https://ria.ru/20251019/lekarstva-2049161289.html
россия
москва
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137719/28/1377192863_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_2513ca0667ce24128b76609a9c786e97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, белгородская область, владислав даванков, михаил мурашко, госдума рф
Общество, Россия, Москва, Белгородская область, Владислав Даванков, Михаил Мурашко, Госдума РФ
В Госдуме хотят разрешить онлайн-доставку лекарств по всей стране
В Госдуме предложили разрешить онлайн-доставку лекарств во всех регионах страны
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили Минздраву РФ разрешить онлайн-доставку лекарств по всей стране, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали депутаты Госдумы
во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым
, соответствующее обращение было направлено главе Минздрава Михаилу Мурашко
.
Отмечается, что в Москве
, Московской и Белгородской областях
проводится эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств, который начался 1 марта 2023 года и продлится до 1 марта 2026 года.
"Считаем необходимым уже сейчас подготовить нормативно-правовую базу, чтобы с 1 марта 2026 года, сразу после завершения эксперимента, дистанционная торговля лекарственными препаратами с доставкой гражданам была разрешена во всех регионах РФ
на постоянной основе", - сказано в документе.
Подчеркивается, что по оценкам экспертов, результаты эксперимента уже оцениваются положительно: онлайн-продажа лекарств с доставкой доказала свою востребованность и эффективность, способствуя повышению доступности медикаментов для граждан.
"Необходимо предусмотреть возможность приобретения в онлайн-режиме любых необходимых лекарственных препаратов (в том числе рецептурных), а также облегчить процесс доставки лекарств по электронному рецепту на дом, предоставив курьерам сторонних организаций доставлять рецептурные лекарств", - уточняется в документе.
По мнению авторов обращения, реализация предложенной ими инициативы устранит территориальные разногласия и позволит жителям любых населенных пунктов получать необходимые им лекарства с доставкой на дом.
"Просим вас, уважаемый Михаил Альбертович, поддержать инициативу о повсеместном внедрении механизма онлайн-торговли лекарствами во всех субъектах РФ и поручить профильным департаментам министерства здравоохранения подготовить соответствующие изменения в нормативные акты", - говорится в документе.