В Госдуме хотят разрешить онлайн-доставку лекарств по всей стране - РИА Новости, 20.10.2025
17:08 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/gosduma-2049425290.html
В Госдуме хотят разрешить онлайн-доставку лекарств по всей стране
В Госдуме хотят разрешить онлайн-доставку лекарств по всей стране - РИА Новости, 20.10.2025
В Госдуме хотят разрешить онлайн-доставку лекарств по всей стране
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили Минздраву РФ разрешить онлайн-доставку лекарств по всей стране, документ имеется в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 20.10.2025
общество, россия, москва, белгородская область, владислав даванков, михаил мурашко, госдума рф
Общество, Россия, Москва, Белгородская область, Владислав Даванков, Михаил Мурашко, Госдума РФ
В Госдуме хотят разрешить онлайн-доставку лекарств по всей стране

В Госдуме предложили разрешить онлайн-доставку лекарств во всех регионах страны

© Fotolia / ridvanardaЛекарственные средства
Лекарственные средства - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Fotolia / ridvanarda
Лекарственные средства. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили Минздраву РФ разрешить онлайн-доставку лекарств по всей стране, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым, соответствующее обращение было направлено главе Минздрава Михаилу Мурашко.
Отмечается, что в Москве, Московской и Белгородской областях проводится эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств, который начался 1 марта 2023 года и продлится до 1 марта 2026 года.
"Считаем необходимым уже сейчас подготовить нормативно-правовую базу, чтобы с 1 марта 2026 года, сразу после завершения эксперимента, дистанционная торговля лекарственными препаратами с доставкой гражданам была разрешена во всех регионах РФ на постоянной основе", - сказано в документе.
Подчеркивается, что по оценкам экспертов, результаты эксперимента уже оцениваются положительно: онлайн-продажа лекарств с доставкой доказала свою востребованность и эффективность, способствуя повышению доступности медикаментов для граждан.
"Необходимо предусмотреть возможность приобретения в онлайн-режиме любых необходимых лекарственных препаратов (в том числе рецептурных), а также облегчить процесс доставки лекарств по электронному рецепту на дом, предоставив курьерам сторонних организаций доставлять рецептурные лекарств", - уточняется в документе.
По мнению авторов обращения, реализация предложенной ими инициативы устранит территориальные разногласия и позволит жителям любых населенных пунктов получать необходимые им лекарства с доставкой на дом.
"Просим вас, уважаемый Михаил Альбертович, поддержать инициативу о повсеместном внедрении механизма онлайн-торговли лекарствами во всех субъектах РФ и поручить профильным департаментам министерства здравоохранения подготовить соответствующие изменения в нормативные акты", - говорится в документе.
