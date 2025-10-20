В Госдуме хотят разрешить онлайн-доставку лекарств по всей стране

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили Минздраву РФ разрешить онлайн-доставку лекарств по всей стране, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Отмечается, что в Москве , Московской и Белгородской областях проводится эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств, который начался 1 марта 2023 года и продлится до 1 марта 2026 года.

"Считаем необходимым уже сейчас подготовить нормативно-правовую базу, чтобы с 1 марта 2026 года, сразу после завершения эксперимента, дистанционная торговля лекарственными препаратами с доставкой гражданам была разрешена во всех регионах РФ на постоянной основе", - сказано в документе.

Подчеркивается, что по оценкам экспертов, результаты эксперимента уже оцениваются положительно: онлайн-продажа лекарств с доставкой доказала свою востребованность и эффективность, способствуя повышению доступности медикаментов для граждан.

"Необходимо предусмотреть возможность приобретения в онлайн-режиме любых необходимых лекарственных препаратов (в том числе рецептурных), а также облегчить процесс доставки лекарств по электронному рецепту на дом, предоставив курьерам сторонних организаций доставлять рецептурные лекарств", - уточняется в документе.

По мнению авторов обращения, реализация предложенной ими инициативы устранит территориальные разногласия и позволит жителям любых населенных пунктов получать необходимые им лекарства с доставкой на дом.