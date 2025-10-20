Рейтинг@Mail.ru
Госдума во вторник обсудит ратификацию договора о партнерстве с Венесуэлой - РИА Новости, 20.10.2025
17:02 20.10.2025 (обновлено: 17:03 20.10.2025)
Госдума во вторник обсудит ратификацию договора о партнерстве с Венесуэлой
венесуэла, россия, вячеслав володин, госдума рф
Венесуэла, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Госдума 21 октября рассмотрит законопроект о ратификации договора с Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Рассмотрим законопроект 21 октября", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Документ был подписан 7 мая 2025 года по итогам переговоров президента России Владимира Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Договор расширяет взаимодействие двух стран в политической и экономической сферах, в том числе энергетике, добыче полезных ископаемых, транспорте, связи, а также в области безопасности, противодействия терроризму и экстремизму.
Как отмечал Володин, подписанный договор выводит российско-венесуэльские отношения на принципиально новый уровень, охватывает все основные направления двустороннего сотрудничества.
ВенесуэлаРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
