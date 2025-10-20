https://ria.ru/20251020/gosduma-2049418821.html
Госдума во вторник обсудит ратификацию договора о партнерстве с Венесуэлой
Госдума 21 октября рассмотрит законопроект о ратификации договора с Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, сообщил председатель Госдумы... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T17:02:00+03:00
