В Госдуму внесли проект о наказании за склонение детей к диверсиям

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Депутаты Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным внесли в палату законопроект о наказании за склонение детей к диверсионной деятельности, документ доступен в думской электронной базе.

« "Мы устанавливаем для организаторов диверсионных сообществ за сам факт вовлечения несовершеннолетних в эту опасную преступную деятельность наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", — пояснила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Она подчеркнула, что для организаторов преступных сообществ будет невозможно условное осуждение, а также они будут нести ответственность за каждый факт совершения преступления любым из членов диверсионного сообщества.

"При этом мы понижаем возраст уголовной ответственности за преступления диверсионной направленности", — добавила она.

Как уточнил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, ответственность будет наступать с 14 лет. Он отметил, что законопроект устанавливает для диверсионных преступлений такую же ответственность, которая действует по статьям за терроризм.

Депутат добавил, что инициативы уже поддержаны Верховным судом и правительством.

Кроме того, в документе, в частности, предлагается отменить сроки давности по всем преступлениям диверсионной направленности.

« "В целях синхронизации подходов к уголовно-правовому противодействию диверсионно-террористической деятельности законопроектом предлагается дополнить УК следующими положениями: отменить сроки давности по всем преступлениям диверсионной направленности", — указано в пояснительной записке к проекту.