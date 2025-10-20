В Госдуму внесли проект о наказании за склонение детей к диверсиям

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Депутаты Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным внесли в палату законопроект о наказании за склонение детей к диверсионной деятельности, документ доступен в думской электронной базе.
«
"Мы устанавливаем для организаторов диверсионных сообществ за сам факт вовлечения несовершеннолетних в эту опасную преступную деятельность наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", — пояснила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Задержанный в Самарской области диверсант рассказал, как выбирал цели
23 сентября, 10:13
Она подчеркнула, что для организаторов преступных сообществ будет невозможно условное осуждение, а также они будут нести ответственность за каждый факт совершения преступления любым из членов диверсионного сообщества.
"При этом мы понижаем возраст уголовной ответственности за преступления диверсионной направленности", — добавила она.
Как уточнил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, ответственность будет наступать с 14 лет. Он отметил, что законопроект устанавливает для диверсионных преступлений такую же ответственность, которая действует по статьям за терроризм.
На Кубани задержали украинского пособника
9 июля, 12:49
Депутат добавил, что инициативы уже поддержаны Верховным судом и правительством.
Кроме того, в документе, в частности, предлагается отменить сроки давности по всем преступлениям диверсионной направленности.
«
"В целях синхронизации подходов к уголовно-правовому противодействию диверсионно-террористической деятельности законопроектом предлагается дополнить УК следующими положениями: отменить сроки давности по всем преступлениям диверсионной направленности", — указано в пояснительной записке к проекту.
Документ также предлагает ввести запрет на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе и ограничить право на ходатайство об условно-досрочном освобождении по диверсионным преступлениям, теперь такая возможность появится только после фактического отбытия не менее 3/4 срока наказания.