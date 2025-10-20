Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о корректировке графика выплат пенсий в ноябре - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:00 20.10.2025 (обновлено: 05:52 20.10.2025)
https://ria.ru/20251020/gosduma-2049263396.html
В Госдуме рассказали о корректировке графика выплат пенсий в ноябре
В Госдуме рассказали о корректировке графика выплат пенсий в ноябре - РИА Новости, 20.10.2025
В Госдуме рассказали о корректировке графика выплат пенсий в ноябре
График выплат пенсий в ноябре будет скорректирован из-за праздничных дней, приуроченных ко Дню народного единства, выплаты, которые должны были прийти в начале... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T02:00:00+03:00
2025-10-20T05:52:00+03:00
общество
россия
алексей говырин
госдума рф
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154951/45/1549514579_0:142:3136:1906_1920x0_80_0_0_b77ff206eb4b4b601d8a39d25cefb88d.jpg
https://ria.ru/20251019/pensija-2049165187.html
https://ria.ru/20251016/pensii-2048516074.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154951/45/1549514579_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_247e66962b117e6cd057d72dc7f506e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, алексей говырин, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Алексей Говырин, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме рассказали о корректировке графика выплат пенсий в ноябре

Депутат Говырин заявил, что пенсии в ноябре выплатят раньше из-за праздников

© РИА Новости / Александр КряжевВыплата пенсии
Выплата пенсии - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Выплата пенсии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. График выплат пенсий в ноябре будет скорректирован из-за праздничных дней, приуроченных ко Дню народного единства, выплаты, которые должны были прийти в начале месяца, поступят уже 1 ноября, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"В ноябре 2025 года график выплат пенсий будет скорректирован из-за праздничных дней, приуроченных ко Дню народного единства. Так как 2, 3 и 4 ноября официально объявлены нерабочими, Социальный фонд России заранее переносит даты перечислений, чтобы пенсионеры получили деньги без задержек. Если установленная дата доставки пенсии приходится на выходной или праздник, средства поступают раньше — в последний рабочий день перед длинными выходными. В этом году это означает, что выплаты, которые должны были прийти в начале месяца, поступят уже 1 ноября", - сказал Говырин.
Пенсионер пересчитывает деньги - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Средняя страховая пенсия в России составила чуть более 24 тысяч рублей
19 октября, 03:55
Депутат отметил, что такой порядок касается как тех, кто получает пенсию через банк, так и тех, кому средства доставляют на дом или через почтовое отделение.
"Для почтовых отделений даты доставки корректируются с учетом режима их работы в конкретном регионе, но правило досрочного перевода остается неизменным. Перечисления на банковские счета обычно поступают заранее — не позднее 31 октября. Проверить точный день зачисления можно в личном кабинете на сайте Социального фонда или в мобильном приложении банка. Перенос графика выплат происходит ежегодно по утвержденному календарю выходных, чтобы пенсионеры могли получить средства вовремя, независимо от праздничных дней", - подчеркнул он.
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в ноябре
16 октября, 03:40
 
ОбществоРоссияАлексей ГовыринГосдума РФЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала