В Госдуму внесут проект об увеличении не облагаемой налогом суммы подарков

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить размер не облагаемой налогом суммы подарков и призов с 4 до 10 тысяч рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, а также первый заместитель думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев.

"Законопроектом предлагается учесть данное обстоятельство и увеличить определённую Налоговым кодексом предельную не облагаемую сумму освобождения по указанному основанию с 4 000 до 10 000 рублей", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Предлагается увеличить размер необлагаемых налогом доходов для граждан. Речь идет о стоимости подарков, которые налогоплательщики получают от организаций или индивидуальных предпринимателей.

Также предлагается освободить от налогообложения стоимость призов в денежной и натуральной формах, полученных на конкурсах и соревнованиях, проводимых по решению властей. Сюда же относятся и любые выигрыши, получаемые в ходе рекламных мероприятий.

Не облагаться налогом, согласно проекту, будут суммы материальной помощи, оказываемой как действующим, так и бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию. Кроме того, сюда входит и возмещение работодателями стоимости лекарств, приобретенных для их сотрудников, супругов, родителей, детей и подопечных, а также для бывших работников-пенсионеров.

Предлагаемые изменения также затрагивают ряд других социальных выплат: материальная помощь, которую общественные организации инвалидов оказывают инвалидам, выигрыши участников азартных игр и лотерей, а также материальная помощь, предоставляемая образовательными учреждениями своим студентам, аспирантам и другим категориям обучающихся.