В Госдуму внесут проект об увеличении не облагаемой налогом суммы подарков - РИА Новости, 20.10.2025
00:25 20.10.2025
В Госдуму внесут проект об увеличении не облагаемой налогом суммы подарков
В Госдуму внесут проект об увеличении не облагаемой налогом суммы подарков - РИА Новости, 20.10.2025
В Госдуму внесут проект об увеличении не облагаемой налогом суммы подарков
Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить размер не облагаемой налогом суммы подарков и призов с 4 до 10 тысяч... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T00:25:00+03:00
2025-10-20T00:25:00+03:00
общество
госдума рф
2025
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект об увеличении не облагаемой налогом суммы подарков

Размер не облагаемой налогом суммы подарков хотят увеличить более чем в два раза

Банкноты номиналом 5000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить размер не облагаемой налогом суммы подарков и призов с 4 до 10 тысяч рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, а также первый заместитель думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев.
"Законопроектом предлагается учесть данное обстоятельство и увеличить определённую Налоговым кодексом предельную не облагаемую сумму освобождения по указанному основанию с 4 000 до 10 000 рублей", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Предлагается увеличить размер необлагаемых налогом доходов для граждан. Речь идет о стоимости подарков, которые налогоплательщики получают от организаций или индивидуальных предпринимателей.
Также предлагается освободить от налогообложения стоимость призов в денежной и натуральной формах, полученных на конкурсах и соревнованиях, проводимых по решению властей. Сюда же относятся и любые выигрыши, получаемые в ходе рекламных мероприятий.
Не облагаться налогом, согласно проекту, будут суммы материальной помощи, оказываемой как действующим, так и бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию. Кроме того, сюда входит и возмещение работодателями стоимости лекарств, приобретенных для их сотрудников, супругов, родителей, детей и подопечных, а также для бывших работников-пенсионеров.
Предлагаемые изменения также затрагивают ряд других социальных выплат: материальная помощь, которую общественные организации инвалидов оказывают инвалидам, выигрыши участников азартных игр и лотерей, а также материальная помощь, предоставляемая образовательными учреждениями своим студентам, аспирантам и другим категориям обучающихся.
"Сегодняшний порог в четыре тысячи рублей устарел и не соответствует реальной экономике. Мы предлагаем повысить необлагаемую сумму до 10 тысяч, чтобы учесть инфляцию и сделать налоговую систему справедливее по отношению к гражданам. Это шаг навстречу людям. Такая корректировка не создаёт дополнительной нагрузки на бюджет, но позволяет снизить налоговое давление на граждан и организации, оказывающие материальную помощь", - сказал Гусев РИА Новости.
