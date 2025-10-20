Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесут проект о дополнительном отпуске для отцов
00:19 20.10.2025 (обновлено: 11:25 20.10.2025)
В Госдуму внесут проект о дополнительном отпуске для отцов
В Госдуму внесут проект о дополнительном отпуске для отцов - РИА Новости, 20.10.2025
В Госдуму внесут проект о дополнительном отпуске для отцов
Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск до семи дней для отцов в связи с... РИА Новости, 20.10.2025
В Госдуму внесут проект о дополнительном отпуске для отцов

Здание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск до семи дней для отцов в связи с рождением ребенка, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делами ветеранов Ярослав Нилов, первый зампред думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев, председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ), а также депутаты ГД Елена Драпеко (СРЗП) и Алексей Журавлев (партия "Родина").
В настоящее время российское трудовое законодательство не содержит отдельной гарантии в виде оплачиваемого отпуска для отцов в непосредственный период после рождения ребенка. В соответствии со статьей 128 ТК РФ, работник может получить отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам в случае рождения ребенка продолжительностью не более пяти календарных дней, а также использовать ежегодный оплачиваемый отпуск вне графика в период отпуска по беременности и родам супруги. Однако такой отпуск является либо неоплачиваемым, либо ограничен по времени и условиям использования.
"Предлагаемый законопроект восполняет данный пробел, устанавливая право работников — отцов новорожденных детей на однократный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В документах отмечается, что использование отпуска возможно в любое время в течение одного года со дня рождения ребенка. При этом предусматривается, что неиспользованный отпуск не компенсируется денежной выплатой.
Введение данного дополнительного отпуска, по мнению авторов инициативы, окажет положительное социальное и экономическое воздействие, а также поддерживает идеи социальной справедливости в сфере трудовых отношений.
"Сегодня российские отцы не имеют отдельного оплачиваемого отпуска в связи с рождением ребёнка. Мы считаем это несправедливым. Государство должно создавать условия, чтобы отец мог быть рядом с семьёй в самый важный момент - в первые дни после рождения малыша", - сказал Гусев РИА Новости.
