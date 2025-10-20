Рейтинг@Mail.ru
AirACT подтвердила гибель двоих из-за инцидента с ее самолетом в Гонконге - РИА Новости, 20.10.2025
14:49 20.10.2025
AirACT подтвердила гибель двоих из-за инцидента с ее самолетом в Гонконге
AirACT подтвердила гибель двоих из-за инцидента с ее самолетом в Гонконге
в мире, гонконг, дубай, boeing 747
В мире, Гонконг, Дубай, Boeing 747
AirACT подтвердила гибель двоих из-за инцидента с ее самолетом в Гонконге

© Getty Images / Anadolu/Daniel CengСамолет Boeing 747, выкатившийся со взлетно-посадочной полосы самолета в международном аэропорту Гонконга
Самолет Boeing 747, выкатившийся со взлетно-посадочной полосы самолета в международном аэропорту Гонконга
СТАМБУЛ, 20 окт – РИА Новости. Турецкая авиакомпания AirACT подтвердила гибель двоих человек в результате инцидента с ее грузовым самолетом в аэропорту Гонконга, все четверо членов экипажа в порядке.
"В понедельник наш грузовой Boeing-747, выполнявший рейс EK9788 из Дубая в Гонконг, выкатился за пределы ВПП после посадки в аэропорту Гонконга по не установленным пока причинам. Самолет остановился у моря и был поврежден", говорится в сообщении компании.
AirACT отметила, что состояние четверых членов экипажа не вызывает опасений, но в результате столкновения самолета с транспортным средством наземных служб погибли два человека.
"Соответствующие органы проводят расследование инцидента, наша авиакомпания контактирует с властями и продолжит с ними сотрудничать", - говорится в сообщении.
Международный аэропорт Гонконга продолжает работу в обычном режиме после инцидента с грузовым самолетом, в результате которого погибли два человека, сообщил ранее на пресс-конференции директор по эксплуатации управления аэропорта Стивен Ю. Северная ВПП, на которой произошел инцидент, возобновит работу после проведения оценки безопасности и эвакуации самолета.
Как сообщили ранее в администрации аэропорта, в понедельник отменены 12 грузовых авиарейсов, но пассажирские продолжают функционировать в обычном режиме.
Самолет Boeing 747, выкатившийся со взлетно-посадочной полосы самолета в международном аэропорту Гонконга - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Грузовой самолет выкатился с полосы при посадке в аэропорту Гонконга
