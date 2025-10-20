AirACT подтвердила гибель двоих из-за инцидента с ее самолетом в Гонконге

СТАМБУЛ, 20 окт – РИА Новости. Турецкая авиакомпания AirACT подтвердила гибель двоих человек в результате инцидента с ее грузовым самолетом в аэропорту Гонконга, все четверо членов экипажа в порядке.

"В понедельник наш грузовой Boeing-74 7, выполнявший рейс EK9788 из Дубая Гонконг , выкатился за пределы ВПП после посадки в аэропорту Гонконга по не установленным пока причинам. Самолет остановился у моря и был поврежден", говорится в сообщении компании.

AirACT отметила, что состояние четверых членов экипажа не вызывает опасений, но в результате столкновения самолета с транспортным средством наземных служб погибли два человека.

"Соответствующие органы проводят расследование инцидента, наша авиакомпания контактирует с властями и продолжит с ними сотрудничать", - говорится в сообщении.

Международный аэропорт Гонконга продолжает работу в обычном режиме после инцидента с грузовым самолетом, в результате которого погибли два человека, сообщил ранее на пресс-конференции директор по эксплуатации управления аэропорта Стивен Ю. Северная ВПП, на которой произошел инцидент, возобновит работу после проведения оценки безопасности и эвакуации самолета.