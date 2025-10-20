Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при ЧП с самолетом в Гонконге выросло до двух - РИА Новости, 20.10.2025
02:48 20.10.2025 (обновлено: 10:27 20.10.2025)
Число погибших при ЧП с самолетом в Гонконге выросло до двух
Число погибших при ЧП с самолетом в Гонконге выросло до двух - РИА Новости, 20.10.2025
Число погибших при ЧП с самолетом в Гонконге выросло до двух
Число погибших из-за выкатившегося со взлетно-посадочной полосы самолета в международном аэропорту Гонконга выросло до двух, сообщает издание South China... РИА Новости, 20.10.2025
Самолет Boeing 747, выкатившийся со взлетно-посадочной полосы самолета в международном аэропорту Гонконга
Самолет Boeing 747, выкатившийся со взлетно-посадочной полосы самолета в международном аэропорту Гонконга
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Число погибших из-за выкатившегося со взлетно-посадочной полосы самолета в международном аэропорту Гонконга выросло до двух, сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на полицию.
Ранее газета писала, что грузовой самолет, следовавший рейсом из Дубая, выкатился за пределы полосы при посадке и столкнул в воду транспортное средство, в котором находились два человека. Один из них погиб, второй был отправлен в больницу. Сам самолет практически полностью оказался в море, при этом четверо членов экипажа не пострадали. Взлетно-посадочная полоса временно закрыта.
"Двое мужчин, находившихся в транспортном средстве, изначально считались пропавшими. Тридцатилетний мужчина позднее был признан погибшим, а второй мужчина в возрасте 41 года был направлен в больницу... Он позднее был признан погибшим", - говорится в публикации со ссылкой на полицию.
Издание также уточнило модель самолета - это был Boeing 747.
