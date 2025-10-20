Число погибших при ЧП с самолетом в Гонконге выросло до двух

"Двое мужчин, находившихся в транспортном средстве, изначально считались пропавшими. Тридцатилетний мужчина позднее был признан погибшим, а второй мужчина в возрасте 41 года был направлен в больницу... Он позднее был признан погибшим", - говорится в публикации со ссылкой на полицию.