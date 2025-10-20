МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Грузовой самолет выкатился с полосы при посадке в аэропорту Гонконга, в результате чего погиб один человек, сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на правоохранителей.
"Один человек погиб, после того как грузовой самолет выкатился с северной взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Гонконга утром в понедельник, по-видимому, задев транспортное средство на земле и частично оказавшись в море", - говорится в публикации газеты со ссылкой на полицию.
Отмечается, что самолет Boeing 777, следовавший рейсом из Дубая, выкатился за пределы полосы при посадке и столкнул в воду транспортное средство, в котором находились два человека. Один из них погиб, второй находится в больнице, его состояние неизвестно. Сам самолет также частично оказался в море, четверо членов экипажа не пострадали. Взлетно-посадочная полоса временно закрыта.
