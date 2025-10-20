Рейтинг@Mail.ru
ЕС обсуждает возможность использования российских активов для нужд Украины - РИА Новости, 20.10.2025
16:19 20.10.2025
ЕС обсуждает возможность использования российских активов для нужд Украины
ЕС обсуждает возможность использования российских активов для нужд Украины
в мире, россия, украина, бельгия, кайя каллас, виктор орбан, сергей лавров, евросоюз, euroclear, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Украина, Бельгия, Кайя Каллас, Виктор Орбан, Сергей Лавров, Евросоюз, Euroclear, Генеральная Ассамблея ООН
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Главы МИД ЕС обсуждают использование замороженных российских активов для военных нужд Украины, заявила глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге.
"Украине нужна не только военная, но и финансовая поддержка. Сегодня министры обсудили предложение Европейской комиссии об использовании замороженных российских активов для удовлетворения неотложных оборонных потребностей Украины. Сегодня это получило широкую поддержку, и крайне важно, чтобы мы добились прогресса в решении юридических и финансовых вопросов", - сказала она.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Каллас сделала неожиданное признание об использовании российских активов
10 апреля, 09:55
Ранее портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов сообщал, что страны ЕС могут не достичь в конце октября соглашения по предоставлению Украине кредита за счет замороженных российских активов из-за скептицизма Бельгии в отношении плана.
В октябре издание Financial Times сообщило, что позиция премьер-министра Бельгии Барта де Вевера в отношении использования замороженных российских активов из бельгийского депозитария Euroclear для кредита Киеву и желание разделить финансовую и правовую ответственность за этот кредит с другими странами ЕС вызвала раздражение у некоторых лидеров ЕС.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на полях Генассамблеи ООН ранее жестко высказался против предложения о кредите Украине под замороженные российские активы, заявив, что "этого не будет никогда".
В этом же месяце венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что страна не поддержит использование ЕС доходов от российских замороженных активов, если ответные меры РФ коснутся венгерских фирм, работающих на российском рынке, добавив, что между Москвой и Будапештом идут консультации по этой теме.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Глава ЕК призвала креативно использовать замороженные российские активы
4 февраля, 14:15
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
МВФ призвал желающих использовать российские активы осознавать последствия
17 октября, 19:23
 
В миреРоссияУкраинаБельгияКайя КалласВиктор ОрбанСергей ЛавровЕвросоюзEuroclearГенеральная Ассамблея ООН
 
 
