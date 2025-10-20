https://ria.ru/20251020/glava-2049395450.html
Появились подробности о состоянии чиновника, грубо уволенного Федорищевым
САМАРА, 20 окт - РИА Новости. Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков, которому губернатор Вячеслав Федорищев грубо предложил уволиться, остается в больнице, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
"Нет, без изменений (его состояние - ред.)", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о возможной выписке Жидкова.
Таким образом, глава Кинельского района
находится в больнице шестой день.
Во вторник Федорищев
в своем канале на платформе Max разместил видео, на котором грубо отправил в отставку Жидкова. Во время осмотра школы в Кинельском районе губернатор несколько раз спросил, что за камень лежит в траве. Глава района объяснил, что камень не убрали после закладки памятника в честь героев Великой Отечественной войны. "Уволен ***** (матерный эквивалент слова "прочь" - ред.)", - сказал на видео Федорищев и грубо хлопнул главу района по плечу.
На следующий день в областном минздраве сообщили РИА Новости, что Жидков госпитализирован в медучреждение, его состояние стабильное.
Сам глава района рассказал в своем Telegram-канале, что после выздоровления планирует написать заявление об увольнении. Что касается камня с мемориальной табличкой, по словам Жидкова, изначально его установили на месте будущего обелиска памяти участникам Великой Отечественной войны. Жидков отметил, что после открытия памятника жители сами решили сохранить камень и перенесли его на территорию школы, о чем сам он узнал только во вторник.
Сейчас обязанности главы Кинельского района временно исполняет первый заместитель Жидкова Дмитрий Григошкин.