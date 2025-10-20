Появились подробности о состоянии чиновника, грубо уволенного Федорищевым

Сам глава района рассказал в своем Telegram-канале, что после выздоровления планирует написать заявление об увольнении. Что касается камня с мемориальной табличкой, по словам Жидкова, изначально его установили на месте будущего обелиска памяти участникам Великой Отечественной войны. Жидков отметил, что после открытия памятника жители сами решили сохранить камень и перенесли его на территорию школы, о чем сам он узнал только во вторник.