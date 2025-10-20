Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области составляют списки ИЖС с резервной генерацией - РИА Новости, 20.10.2025
Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
17:24 20.10.2025
В Белгородской области составляют списки ИЖС с резервной генерацией
В Белгородской области составляют списки ИЖС с резервной генерацией
Власти Белгородской области составляют списки домовладений, которые при нештатной ситуации могут остаться без тепла, для формирования резерва пунктов временного РИА Новости, 20.10.2025
белгородская область
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
белгородская область
белгород
белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
Вид на центральную часть Белгорода
Вид на центральную часть Белгорода. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 20 окт – РИА Новости. Власти Белгородской области составляют списки домовладений, которые при нештатной ситуации могут остаться без тепла, для формирования резерва пунктов временного размещения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В ходе еженедельного оперативного заседания областного правительства глава региона заслушал доклад о результатах подомового обхода ИЖС по наличию резервной генерации.
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Новые меры поддержки бизнеса разрабатывают в Белгородской области
Вчера, 16:59
На сегодняшний день такие обходы проведены в 20 муниципалитетах Белгородской области. Все еще продолжается работа в областной столице и Грайворонском округе. Так, уже завершены обходы в 263 661 из 344 449 домовладений, что составляет 77 % от общего плана.
"Итогом подомовых обходов должна стать выверенная информация о том, сколько у нас ИЖС, где нет альтернативных источников электроснабжения, где больше ничего нет, кроме электричества. Если у жителей есть энергонезависимый котел, генераторы, печное или другие виды отоплений, то к сложной ситуации дом семьи готов, в размещении в ПВР они не нуждаются. Нам нужно понимать, какие ИЖС в случае нештатной ситуации остаются без тепла, каких жителей необходимо будет разместить в ПВР", — подчеркнул Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Как отметили в региональном правительстве, в опросе на наличие генераторов в ИЖС не участвовали 75,5 тысячи собственников, которые постоянно не живут в регионе или их дома относятся к незавершенному строительству. Также те, кто используют дома в виде дачи в летний период.
В Белгороде владельцы 2194 домовладений не дали обратную связь после получения анкет, в Грайворонском округе не удалось обойти 3074 объекта из-за сложной оперативной обстановки. Глава региона дал поручение главам двух муниципалитетов завершить подомовые обходы до 22 октября 2025 года.
"По итогу подомовых обходов уже сейчас удалось установить, что 31 905 домовладений в 22 муниципалитетах обеспечены генераторами, 88 630 объектов имеют энергонезависимые источники, еще 27 452 жителей ИЖС пользуются альтернативными источниками энергии", - отметили в правительстве региона.
Гладков поручил главам муниципалитетов через неделю доложить о количестве отдельных категорий населения, у которых дома нет альтернативных источников электроснабжения. Губернатор обозначил необходимость составления адресных списков на случай необходимости размещения таких жителей в ПВР в приоритетном порядке.
Девушка смотрит в окно - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Гладков отметил важность обеспечения жильем белгородских льготников
Вчера, 17:04
 
Белгородская областьБелгородская областьБелгородВячеслав Гладков
 
 
