В Белгородской области составляют списки ИЖС с резервной генерацией

БЕЛГОРОД, 20 окт – РИА Новости. Власти Белгородской области составляют списки домовладений, которые при нештатной ситуации могут остаться без тепла, для формирования резерва пунктов временного размещения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В ходе еженедельного оперативного заседания областного правительства глава региона заслушал доклад о результатах подомового обхода ИЖС по наличию резервной генерации.

На сегодняшний день такие обходы проведены в 20 муниципалитетах Белгородской области. Все еще продолжается работа в областной столице и Грайворонском округе. Так, уже завершены обходы в 263 661 из 344 449 домовладений, что составляет 77 % от общего плана.

"Итогом подомовых обходов должна стать выверенная информация о том, сколько у нас ИЖС, где нет альтернативных источников электроснабжения, где больше ничего нет, кроме электричества. Если у жителей есть энергонезависимый котел, генераторы, печное или другие виды отоплений, то к сложной ситуации дом семьи готов, в размещении в ПВР они не нуждаются. Нам нужно понимать, какие ИЖС в случае нештатной ситуации остаются без тепла, каких жителей необходимо будет разместить в ПВР", — подчеркнул Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.

Как отметили в региональном правительстве, в опросе на наличие генераторов в ИЖС не участвовали 75,5 тысячи собственников, которые постоянно не живут в регионе или их дома относятся к незавершенному строительству. Также те, кто используют дома в виде дачи в летний период.

В Белгороде владельцы 2194 домовладений не дали обратную связь после получения анкет, в Грайворонском округе не удалось обойти 3074 объекта из-за сложной оперативной обстановки. Глава региона дал поручение главам двух муниципалитетов завершить подомовые обходы до 22 октября 2025 года.

"По итогу подомовых обходов уже сейчас удалось установить, что 31 905 домовладений в 22 муниципалитетах обеспечены генераторами, 88 630 объектов имеют энергонезависимые источники, еще 27 452 жителей ИЖС пользуются альтернативными источниками энергии", - отметили в правительстве региона.