Гладков отметил важность обеспечения жильем белгородских льготников

БЕЛГОРОД, 20 окт – РИА Новости. Обеспечение жильем льготных категорий семей Белгородской области является приоритетом в работе региональных властей, этому вопросу необходимо уделять особое внимание, отметил губернатор Вячеслав Гладков.

"Мы выделяем колоссальные средства из областного бюджета на реализацию жилищных программ, на развитие социальной инфраструктуры. Для каждой семьи из льготной категории это крайне важный вопрос. Безусловно, это приоритетное направление и в нашей работе", - сказал Гладков на оперативном совещании в понедельник.

Глава региона отметил, что необходимо наращивать темпы в Грайворонском, Яковлевском и Ровеньском муниципалитетах, где пока ситуация не слишком удовлетворительная.

В ходе еженедельного оперативного заседания областного правительства губернатору доложили о реализации жилищных программ на территории региона.

Министр строительства региона Оксана Козлитина в своём докладе обозначила, что в настоящее время в Белгородской области реализуются программы для улучшения жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семей с детьми-инвалидами, молодых семей и многодетных семей.

"На сегодняшний день муниципалитетами освоено почти 979 млн рублей из запланированного более 1,4 млрд рублей. И это позволило нам обеспечить жильём уже 318 из 436 семей льготных категорий, которые у нас есть в плане 2025 года", — сообщила министр.

Так, успешными темпами реализуют жилищные программы Белгородский, Ракитянский, Вейделевский, Чернянский, Красненский, Ивнянский районы, Шебекинский и Старооскольский округа, город Белгород. На сегодняшний день в данных муниципалитетах степень готовности достигла порядка 95-100 %. Также хорошие темпы реализации у Волоконовского, Красногвардейского, Краснояружского, Прохоровского районов и Губкинского округа. Там готовность составляет свыше 70-80 %.