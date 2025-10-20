Рейтинг@Mail.ru
Гладков отметил важность обеспечения жильем белгородских льготников
Белгородская область
Белгородская область
 
17:04 20.10.2025
Гладков отметил важность обеспечения жильем белгородских льготников
Гладков отметил важность обеспечения жильем белгородских льготников - РИА Новости, 20.10.2025
Гладков отметил важность обеспечения жильем белгородских льготников
Обеспечение жильем льготных категорий семей Белгородской области является приоритетом в работе региональных властей, этому вопросу необходимо уделять особое... РИА Новости, 20.10.2025
Гладков отметил важность обеспечения жильем белгородских льготников

Гладков назвал обеспечение жильем белгородских льготников приоритетом

© РИА Новости / Валерий Мельников
Девушка смотрит в окно
Девушка смотрит в окно - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Девушка смотрит в окно. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 20 окт – РИА Новости. Обеспечение жильем льготных категорий семей Белгородской области является приоритетом в работе региональных властей, этому вопросу необходимо уделять особое внимание, отметил губернатор Вячеслав Гладков.
"Мы выделяем колоссальные средства из областного бюджета на реализацию жилищных программ, на развитие социальной инфраструктуры. Для каждой семьи из льготной категории это крайне важный вопрос. Безусловно, это приоритетное направление и в нашей работе", - сказал Гладков на оперативном совещании в понедельник.
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Новые меры поддержки бизнеса разрабатывают в Белгородской области
Вчера, 16:59
Глава региона отметил, что необходимо наращивать темпы в Грайворонском, Яковлевском и Ровеньском муниципалитетах, где пока ситуация не слишком удовлетворительная.
В ходе еженедельного оперативного заседания областного правительства губернатору доложили о реализации жилищных программ на территории региона.
Министр строительства региона Оксана Козлитина в своём докладе обозначила, что в настоящее время в Белгородской области реализуются программы для улучшения жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семей с детьми-инвалидами, молодых семей и многодетных семей.
"На сегодняшний день муниципалитетами освоено почти 979 млн рублей из запланированного более 1,4 млрд рублей. И это позволило нам обеспечить жильём уже 318 из 436 семей льготных категорий, которые у нас есть в плане 2025 года", — сообщила министр.
Так, успешными темпами реализуют жилищные программы Белгородский, Ракитянский, Вейделевский, Чернянский, Красненский, Ивнянский районы, Шебекинский и Старооскольский округа, город Белгород. На сегодняшний день в данных муниципалитетах степень готовности достигла порядка 95-100 %. Также хорошие темпы реализации у Волоконовского, Красногвардейского, Краснояружского, Прохоровского районов и Губкинского округа. Там готовность составляет свыше 70-80 %.
В зоне риска по темпам выполнения жилищных программ сейчас находятся: Валуйский, Новооскольский, Алексеевский, Грайворонский (23,1%), Яковлевский (19%) округа, а также Корочанский, Борисовский и Ровеньский (0%) районы.
Решение о формате ЕГЭ и ОГЭ в Белгородской области примут с учетом ситуации
16 октября, 22:38
Решение о формате ЕГЭ и ОГЭ в Белгородской области примут с учетом ситуации
16 октября, 22:38
 
Белгородская область Жилье Белгородская область Белгород Прохоровский район Вячеслав Гладков
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
