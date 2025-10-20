Четырех участников акции в Гюмри перевели в СИЗО

ЕРЕВАН, 20 окт – РИА Новости. Четыре человека, участвовавших в Гюмри в акции в поддержку задержанного мэра города Вардана Гукасяна, переведены в изолятор временного содержания, возможно, будет рассмотрен вопрос об их аресте, сообщил адвокат Карапет Погосян.

Ранее антикоррупционный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела против Гукасяна. Отмечается, что в результате масштабных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были получены сведения о случаях получения взяток главой Гюмри и главным архитектором города. В антикоррупционном комитете заявили, что рамках возбужденного уголовного дела в отношении восьми лиц, включая главу города, были вынесены решения об инициировании публичного уголовного преследования и их задержании.