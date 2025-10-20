Рейтинг@Mail.ru
Четырех участников акции в Гюмри перевели в СИЗО - РИА Новости, 20.10.2025
23:22 20.10.2025
Четырех участников акции в Гюмри перевели в СИЗО
Четырех участников акции в Гюмри перевели в СИЗО - РИА Новости, 20.10.2025
Четырех участников акции в Гюмри перевели в СИЗО
Четыре человека, участвовавших в Гюмри в акции в поддержку задержанного мэра города Вардана Гукасяна, переведены в изолятор временного содержания, возможно,... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T23:22:00+03:00
2025-10-20T23:22:00+03:00
в мире
гюмри
армения
россия
вардан гукасян
самвел карапетян
следственный комитет россии (ск рф)
гюмри
армения
россия
в мире, гюмри, армения, россия, вардан гукасян, самвел карапетян, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Гюмри, Армения, Россия, Вардан Гукасян, Самвел Карапетян, Следственный комитет России (СК РФ)
Четырех участников акции в Гюмри перевели в СИЗО

Адвокат Погосян: четырех участников акции в поддержку Гукасяна отправили в СИЗО

ЕРЕВАН, 20 окт – РИА Новости. Четыре человека, участвовавших в Гюмри в акции в поддержку задержанного мэра города Вардана Гукасяна, переведены в изолятор временного содержания, возможно, будет рассмотрен вопрос об их аресте, сообщил адвокат Карапет Погосян.
Ранее в Следственном комитете Армении заявили о возбуждении уголовного дела по статьям "Участие в массовых беспорядках", "Вмешательство в законную деятельность должностного лица" и "Вмешательство в осуществление правосудия" в связи с акцией у мэрии Гюмри. В МВД республики сообщили РИА Новости о 23 задержанных.
Вардан Гукасян - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Антикоррупционный комитет Армении подал ходатайство об аресте мэра Гюмри
Вчера, 20:17
"В данный момент в Гюмри четверых человек доставили в изолятор временного содержания, вероятно, будет рассмотрен вопрос об их аресте. Еще 18 человек находятся в СК. По моим данным, есть и новые задержанные", - написал Погосян в соцсети Facebook*.
По его словам, среди доставленных в изолятор временного содержания - представитель возглавляемого предпринимателем Самвелом Карапетяном движения "По-нашему" Рубен Мхитарян.
Ранее адвокат Гукасяна Арамаис Айрапетян сообщил журналистам, что мэру предъявлено обвинение по статье "получение взятки", назвав это политическим преследованием. Он отметил, что Гукасян не признает свою вину. Более того, по его словам, почти все содержащиеся в обвинении эпизоды относятся к периоду с декабря 2024 года по февраль 2025 года, когда Гукасян не был градоначальником.
Ранее антикоррупционный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела против Гукасяна. Отмечается, что в результате масштабных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были получены сведения о случаях получения взяток главой Гюмри и главным архитектором города. В антикоррупционном комитете заявили, что рамках возбужденного уголовного дела в отношении восьми лиц, включая главу города, были вынесены решения об инициировании публичного уголовного преследования и их задержании.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Вардан Гукасян - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Задержанный мэр Гюмри отказался признать вину
Вчера, 19:19
 
В миреГюмриАрменияРоссияВардан ГукасянСамвел КарапетянСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
