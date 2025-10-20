https://ria.ru/20251020/gjumri-2049313687.html
Против мэра Гюмри возбудили уголовное дело
Против мэра Гюмри возбудили уголовное дело
Против мэра Гюмри возбудили уголовное дело
Антикоррупционный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела против Вардана Гукасяна - оппозиционного мэра Гюмри, второго по численности населения...
Против мэра Гюмри возбудили уголовное дело
Антикоррупционный комитет Армении возбудил дело против мэра Гюмри Гукасяна
ЕРЕВАН, 20 окт – РИА Новости . Антикоррупционный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела против Вардана Гукасяна - оппозиционного мэра Гюмри, второго по численности населения города в Армении.
Пророссийски настроенный Гукасян был избран мэром Гюмри
в апреле 2025 года. Он возглавлял список компартии Армении
. За избрание Гукасяна проголосовали 18 членов горсовета из 33.
«
"В результате масштабных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были получены сведения о случаях получения взяток главой Гюмри и главным архитектором (города – ред.). В рамках возбужденного уголовного дела в отношении восьми лиц, включая главу города, были вынесены решения об инициировании публичного уголовного преследования и их задержании", - говорится в сообщении.
В антикоррупционном комитете уточнили, что дело, в частности идет о легализации самовольной постройки в городе.
Защита мэра Гюмри ситуацию пока не прокомментировала.