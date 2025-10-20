Рейтинг@Mail.ru
Мерц заявил, что АдГ хочет уничтожить правящую партию Германии - РИА Новости, 20.10.2025
15:29 20.10.2025
Мерц заявил, что АдГ хочет уничтожить правящую партию Германии
Мерц заявил, что АдГ хочет уничтожить правящую партию Германии - РИА Новости, 20.10.2025
Мерц заявил, что АдГ хочет уничтожить правящую партию Германии
Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), будучи главным соперником христианских демократов, хочет "уничтожить"... РИА Новости, 20.10.2025
в мире
германия
фридрих мерц
хдс/хсс
левая (партия)
альтернатива для германии (партия)
германия
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, германия, фридрих мерц, хдс/хсс, левая (партия), альтернатива для германии (партия)
В мире, Германия, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, Левая (партия), Альтернатива для Германии (партия)
Мерц заявил, что АдГ хочет уничтожить правящую партию Германии

Мерц: АдГ хочет уничтожить правящий ХДС

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Фридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), будучи главным соперником христианских демократов, хочет "уничтожить" правящий Христианско-демократическоий союз (ХДС), а о сотрудничестве этих политических сил не может быть и речи.
"Эта партия открыто заявляет, что хочет уничтожить ХДС, она хочет другую страну", - сказал Мерц журналистам после заседания президиума ХДС, не приводя подробностей. Его речь транслировалась на YouTube-канале партии.
В АдГ заявили, что обвинения в адрес России подвергают Германию опасности
В АдГ заявили, что обвинения в адрес России подвергают Германию опасности
11 октября, 17:43
По его словам, АдГ ставит под сомнение не только политику последних лет, но и основные позиции, которых ФРГ придерживается с 1949 года.
"Поэтому так называемая протянутая рука, о которой АдГ говорит снова и снова, на самом деле - рука, которая хочет нас уничтожить", - заявил Мерц, имея в виду предложения АдГ о сотрудничестве.
Он еще раз подчеркнул, что у ХДС нет "абсолютно никаких" совпадений с АдГ ни в базовых убеждениях, ни в текущих политических вопросах, требующих решений.
Мерц отметил, что ХДС, как и прежде, считает АдГ "главным соперником" и в 2026 году будет бороться за лидерство на выборах в ландтаги Баден-Вюртемберга, Мекленбурга - Передней Померании, Рейнланд-Пфальца и Саксонии-Анхальт.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Опрос: рейтинг ХДС и СДПГ упал до минимума с момента прихода к власти
5 октября, 17:58
Ранее бывший генсек христианских демократов Петер Таубер заявил в интервью изданию Bild, что политика бойкотирования инициатив партии АдГ и исключения сотрудничества с ней зашла в тупик и угрожает будущему ХДС.
Ранее АдГ в рамках опросов института INSA набрала 27% голосов поддержки, заняв первое место по популярности среди немецких партий, в то время как правящий блок Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) может рассчитывать на 25% голосов избирателей.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории политической силы. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. В первой половине апреля ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании новой правящей коалиции.
Бундестаг лишил неприкосновенности двух депутатов от АдГ
Бундестаг лишил неприкосновенности двух депутатов от АдГ
10 октября, 17:37
 
