Мерц заявил, что АдГ хочет уничтожить правящую партию Германии

БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), будучи главным соперником христианских демократов, хочет "уничтожить" правящий Христианско-демократическоий союз (ХДС), а о сотрудничестве этих политических сил не может быть и речи.
По его словам, АдГ ставит под сомнение не только политику последних лет, но и основные позиции, которых ФРГ придерживается с 1949 года.
"Поэтому так называемая протянутая рука, о которой АдГ говорит снова и снова, на самом деле - рука, которая хочет нас уничтожить", - заявил Мерц, имея в виду предложения АдГ о сотрудничестве.
Он еще раз подчеркнул, что у ХДС нет "абсолютно никаких" совпадений с АдГ ни в базовых убеждениях, ни в текущих политических вопросах, требующих решений.
Мерц отметил, что ХДС, как и прежде, считает АдГ "главным соперником" и в 2026 году будет бороться за лидерство на выборах в ландтаги Баден-Вюртемберга, Мекленбурга - Передней Померании, Рейнланд-Пфальца и Саксонии-Анхальт.
Ранее бывший генсек христианских демократов Петер Таубер заявил в интервью изданию Bild, что политика бойкотирования инициатив партии АдГ и исключения сотрудничества с ней зашла в тупик и угрожает будущему ХДС.
Ранее АдГ в рамках опросов института INSA набрала 27% голосов поддержки, заняв первое место по популярности среди немецких партий, в то время как правящий блок Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) может рассчитывать на 25% голосов избирателей.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории политической силы. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. В первой половине апреля ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании новой правящей коалиции.
Бундестаг лишил неприкосновенности двух депутатов от АдГ
10 октября, 17:37