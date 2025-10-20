Мерц заявил, что АдГ хочет уничтожить правящую партию Германии

БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), будучи главным соперником христианских демократов, хочет "уничтожить" правящий Христианско-демократическоий союз (ХДС), а о сотрудничестве этих политических сил не может быть и речи.

"Эта партия открыто заявляет, что хочет уничтожить ХДС , она хочет другую страну", - сказал Мерц журналистам после заседания президиума ХДС, не приводя подробностей. Его речь транслировалась на YouTube-канале партии.

По его словам, АдГ ставит под сомнение не только политику последних лет, но и основные позиции, которых ФРГ придерживается с 1949 года.

"Поэтому так называемая протянутая рука, о которой АдГ говорит снова и снова, на самом деле - рука, которая хочет нас уничтожить", - заявил Мерц, имея в виду предложения АдГ о сотрудничестве.

Он еще раз подчеркнул, что у ХДС нет "абсолютно никаких" совпадений с АдГ ни в базовых убеждениях, ни в текущих политических вопросах, требующих решений.

Саксонии-Анхальт. Мерц отметил, что ХДС, как и прежде, считает АдГ "главным соперником" и в 2026 году будет бороться за лидерство на выборах в ландтаги Баден-Вюртемберга , Мекленбурга - Передней Померании, Рейнланд-Пфальца

Ранее бывший генсек христианских демократов Петер Таубер заявил в интервью изданию Bild , что политика бойкотирования инициатив партии АдГ и исключения сотрудничества с ней зашла в тупик и угрожает будущему ХДС.

Ранее АдГ в рамках опросов института INSA набрала 27% голосов поддержки, заняв первое место по популярности среди немецких партий, в то время как правящий блок Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) может рассчитывать на 25% голосов избирателей.