ФРГ поможет странам ЕС отказаться от газа из России, заявила министр

БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости. Германия готова внести свой вклад в снижение зависимости Словакии и других восточных стран ЕС от российского газа, заявила министр экономики и энергетики страны Катерина Райхе по прибытии на встречу министров энергетики Евросоюза в Люксембурге.
"У нас есть государства-члены ЕС, которым выход (из зависимости от российского газа - ред.) явно даётся труднее. Председательство Дании в Совете ЕС и Европейская комиссия делают всё возможное, чтобы быстрее сократить зависимости этих стран. Это означает, что и на ФРГ ложится задача — и мы готовы это сделать — внести свой вклад в обеспечение энергоснабжения Словакии и других государств-членов", - сказала она журналистам.
Райхе отметила, что на данный момент в Совете ЕС рассматривается возможность отказаться от российского газа до 2028 года, однако не исключаются и более ранние сроки для принятия самозапрета на закупку газа из РФ.
"Однако это необходимо организовать. Такое не может произойти в одночасье для какой-либо страны. Нам проще говорить, что мы идем на этот шаг раньше, потому что нам удалось подготовиться заранее. Но мы также хотим убедиться, что восточные государства-члены смогут пройти этот путь, не сокращая собственное энергоснабжение", - добавила она.
Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что никто не может указывать республике, откуда ей брать нефть и газ, поскольку это относится к решениям, которые страны должны принимать самостоятельно. Он заявил, что разделяет мнение венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что “политическое и идеологическое решение полностью отрезать Европу от поставок топлива из России нанесет ущерб не только Словакии и Венгрии, но и серьезно навредит всему Европейскому союзу”.
Премьер Словакии неоднократно заявлял, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия сделают все возможное, чтобы Брюссель не мог лишить их нефти и газа из России, без которых энергоснабжение двух стран было бы невозможно.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, в конце 2024 года констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
США готовы полностью заместить поставки газа и нефти из России в Европу
24 сентября, 18:13