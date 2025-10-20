ФРГ поможет странам ЕС отказаться от газа из России, заявила министр

БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости. Германия готова внести свой вклад в снижение зависимости Словакии и других восточных стран ЕС от российского газа, заявила министр экономики и энергетики страны Катерина Райхе по прибытии на встречу министров энергетики Евросоюза в Люксембурге.

"Однако это необходимо организовать. Такое не может произойти в одночасье для какой-либо страны. Нам проще говорить, что мы идем на этот шаг раньше, потому что нам удалось подготовиться заранее. Но мы также хотим убедиться, что восточные государства-члены смогут пройти этот путь, не сокращая собственное энергоснабжение", - добавила она.