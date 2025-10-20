Рейтинг@Mail.ru
ФРГ поможет странам ЕС отказаться от газа из России, заявила министр - РИА Новости, 20.10.2025
11:10 20.10.2025
ФРГ поможет странам ЕС отказаться от газа из России, заявила министр
ФРГ поможет странам ЕС отказаться от газа из России, заявила министр - РИА Новости, 20.10.2025
ФРГ поможет странам ЕС отказаться от газа из России, заявила министр
Германия готова внести свой вклад в снижение зависимости Словакии и других восточных стран ЕС от российского газа, заявила министр экономики и энергетики страны РИА Новости, 20.10.2025
в мире
словакия
россия
германия
роберт фицо
виктор орбан
петер сийярто
евросоюз
словакия
россия
германия
в мире, словакия, россия, германия, роберт фицо, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, еврокомиссия, европейский центральный банк
В мире, Словакия, Россия, Германия, Роберт Фицо, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Евросоюз, Еврокомиссия, Европейский центральный банк
ФРГ поможет странам ЕС отказаться от газа из России, заявила министр

Райхе: Германия готова помочь восточным странам ЕС отказаться от газа из России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости. Германия готова внести свой вклад в снижение зависимости Словакии и других восточных стран ЕС от российского газа, заявила министр экономики и энергетики страны Катерина Райхе по прибытии на встречу министров энергетики Евросоюза в Люксембурге.
"У нас есть государства-члены ЕС, которым выход (из зависимости от российского газа - ред.) явно даётся труднее. Председательство Дании в Совете ЕС и Европейская комиссия делают всё возможное, чтобы быстрее сократить зависимости этих стран. Это означает, что и на ФРГ ложится задача — и мы готовы это сделать — внести свой вклад в обеспечение энергоснабжения Словакии и других государств-членов", - сказала она журналистам.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Дмитриев: Европа потеряла триллионы евро, отказавшись от газа из России
16 октября, 15:15
Райхе отметила, что на данный момент в Совете ЕС рассматривается возможность отказаться от российского газа до 2028 года, однако не исключаются и более ранние сроки для принятия самозапрета на закупку газа из РФ.
"Однако это необходимо организовать. Такое не может произойти в одночасье для какой-либо страны. Нам проще говорить, что мы идем на этот шаг раньше, потому что нам удалось подготовиться заранее. Но мы также хотим убедиться, что восточные государства-члены смогут пройти этот путь, не сокращая собственное энергоснабжение", - добавила она.
Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что никто не может указывать республике, откуда ей брать нефть и газ, поскольку это относится к решениям, которые страны должны принимать самостоятельно. Он заявил, что разделяет мнение венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что “политическое и идеологическое решение полностью отрезать Европу от поставок топлива из России нанесет ущерб не только Словакии и Венгрии, но и серьезно навредит всему Европейскому союзу”.
Премьер Словакии неоднократно заявлял, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Отказ от российского газа в Европе разогнал инфляцию, заявил Путин
2 октября, 20:34
Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия сделают все возможное, чтобы Брюссель не мог лишить их нефти и газа из России, без которых энергоснабжение двух стран было бы невозможно.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, в конце 2024 года констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
США готовы полностью заместить поставки газа и нефти из России в Европу
24 сентября, 18:13
 
В миреСловакияРоссияГерманияРоберт ФицоВиктор ОрбанПетер СийяртоЕвросоюзЕврокомиссияЕвропейский центральный банк
 
 
