ЦАХАЛ сообщила о попытках палестинцев нарушить перемирие в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник утром дважды открывала огонь по палестинским радикалам, которые, нарушив соглашение о прекращении огня, пересекли... РИА Новости, 20.10.2025
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник утром дважды открывала огонь по палестинским радикалам, которые, нарушив соглашение о прекращении огня, пересекли линию отвода израильских сил и приблизились к военным, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
"Ранее сегодня (понедельник), были идентифицированы несколько террористов, которые пересекли желтую линию и приблизились к силам ЦАХАЛа, действующим в районе Шуджайя, что представляло для сил непосредственную угрозу. Силы ЦАХАЛ открыли огонь по террористам, пересекшим желтую линию, с целью устранения угрозы для сил", - говорится в сообщении военных.
По данным военных, вскоре в этом же районе произошел аналогичный инцидент.
Армия обороны Израиля
в воскресенье сообщала, что зафиксировала серьезное нарушение режима прекращения огня в секторе Газа со стороны палестинского движения ХАМАС
. В ответ ВВС Израиля атаковали десятки объектов ХАМАС в секторе Газа.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в полуэксклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
В настоящее время палестинское движение ХАМАС возвращает Израилю тела заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть Израилю все оставшиеся в ее руках 28 тел, однако на данный момент были возвращены и опознаны лишь 12 тел заложников.