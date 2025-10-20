ЦАХАЛ сообщила о попытках палестинцев нарушить перемирие в Газе

Дым поднимается после израильских авиаударов по военному лагерю ХАМАС в городе Газа. Архивное фото

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник утром дважды открывала огонь по палестинским радикалам, которые, нарушив соглашение о прекращении огня, пересекли линию отвода израильских сил и приблизились к военным, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"Ранее сегодня (понедельник), были идентифицированы несколько террористов, которые пересекли желтую линию и приблизились к силам ЦАХАЛа, действующим в районе Шуджайя, что представляло для сил непосредственную угрозу. Силы ЦАХАЛ открыли огонь по террористам, пересекшим желтую линию, с целью устранения угрозы для сил", - говорится в сообщении военных.

По данным военных, вскоре в этом же районе произошел аналогичный инцидент.

Армия обороны Израиля в воскресенье сообщала, что зафиксировала серьезное нарушение режима прекращения огня в секторе Газа со стороны палестинского движения ХАМАС . В ответ ВВС Израиля атаковали десятки объектов ХАМАС в секторе Газа.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.

Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в полуэксклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.