В Сербии назвали безвыходной ситуацию с запретом на транзит газа из России - РИА Новости, 20.10.2025
19:29 20.10.2025
В Сербии назвали безвыходной ситуацию с запретом на транзит газа из России
В Сербии назвали безвыходной ситуацию с запретом на транзит газа из России - РИА Новости, 20.10.2025
В Сербии назвали безвыходной ситуацию с запретом на транзит газа из России
Ситуация с запретом на транзит российского газа в ЕС почти безвыходная для Сербии, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка... РИА Новости, 20.10.2025
в мире
сербия
россия
болгария
александр вучич
ана брнабич
виктор орбан
евросоюз
сербия
россия
болгария
в мире, сербия, россия, болгария, александр вучич, ана брнабич, виктор орбан, евросоюз, совет евросоюза, еврокомиссия, турецкий поток
В мире, Сербия, Россия, Болгария, Александр Вучич, Ана Брнабич, Виктор Орбан, Евросоюз, Совет Евросоюза, Еврокомиссия, Турецкий поток
В Сербии назвали безвыходной ситуацию с запретом на транзит газа из России

В Минэнерго Сербии назвали почти безвыходной ситуацию с запретом на газ из РФ

© AP Photo / Darko VojinovicФлаг Сербии в Белграде
Флаг Сербии в Белграде - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Флаг Сербии в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 20 окт - РИА Новости. Ситуация с запретом на транзит российского газа в ЕС почти безвыходная для Сербии, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.
Ранее в понедельник Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года.
Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Миллер оценил попытки Европы заместить российский газ американским СПГ
Вчера, 16:59
"Сербия находится в очень тяжелой, почти безвыходной ситуации... Суть в том, что Болгария не разрешит транзит российского газа через (газопровод) "Балканский поток", тем самым Сербия понесет ущерб в будущем. Благодаря отличным отношениям президента Сербии Александра Вучича с мировыми лидерами, надеюсь, что мы найдем решение и сделаем все, что в наших силах, но ситуация почти безвыходная, учитывая положение (санкции США - ред.) "Нефтяной индустрии Сербии (NIS)", - цитирует агентство Танюг главу минэнерго.
Председатель Скупщины (спикер парламента) Сербии Ана Брнабич в понедельник назвала запрет ЕС на транзит российского газа катастрофической новостью для ее страны. Она напомнила, что Сербия проводила диверсификацию источников газоснабжения. Так, наряду с поставками газа из РФ через "Турецкий поток" и ГТС Болгарии, Сербия получает и газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию. Нынешний договор на поставки газа из РФ был продлен до конца года, он обеспечивает свыше 80% потребностей страны. Спикер парламента добавила, что не видит пока выхода из ситуации и ожидает возвращения Вучича после поездки в Венгрию и встречи с премьером Виктором Орбаном.
Совет Евросоюза в понедельник также утвердил требования подтверждать происхождение газа перед его импортом в ЕС после запрета на российский газ с 1 января 2026 года, говорится в опубликованном заявлении на сайте Совета ЕС.
Флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
ЕС не намерен покупать газ у России даже при разрешении кризиса на Украине
Вчера, 14:38
Уточняется, что в отношении российского газа во время переходного периода информация, необходимая для получения разрешения, должна быть представлена не менее чем за месяц до ввоза, в то время как в отношении нероссийского газа подтверждение должно быть предоставлено не менее чем за пять дней до ввоза.
В проходящем в настоящее время согласование новом 19-м пакете европейских антироссийских санкций также, как ожидается, будут меры против российского энергетического сектора, в частности, запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года.
Одновременно Еврокомиссия продвигает идею о введении пошлин на российскую нефть, транспортируемую по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
ЕС может утвердить запрет на российский газ без согласия Венгрии и Словакии
Вчера, 12:02
 
