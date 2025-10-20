В Сербии назвали безвыходной ситуацию с запретом на транзит газа из России

БЕЛГРАД, 20 окт - РИА Новости. Ситуация с запретом на транзит российского газа в ЕС почти безвыходная для Сербии, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

Ранее в понедельник Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года.

"Сербия находится в очень тяжелой, почти безвыходной ситуации... Суть в том, что Болгария не разрешит транзит российского газа через (газопровод) "Балканский поток", тем самым Сербия понесет ущерб в будущем. Благодаря отличным отношениям президента Сербии Александра Вучича с мировыми лидерами, надеюсь, что мы найдем решение и сделаем все, что в наших силах, но ситуация почти безвыходная, учитывая положение (санкции США - ред.) "Нефтяной индустрии Сербии (NIS)", - цитирует агентство Танюг главу минэнерго.

Совет Евросоюза в понедельник также утвердил требования подтверждать происхождение газа перед его импортом в ЕС после запрета на российский газ с 1 января 2026 года, говорится в опубликованном заявлении на сайте Совета ЕС.

Уточняется, что в отношении российского газа во время переходного периода информация, необходимая для получения разрешения, должна быть представлена не менее чем за месяц до ввоза, в то время как в отношении нероссийского газа подтверждение должно быть предоставлено не менее чем за пять дней до ввоза.

В проходящем в настоящее время согласование новом 19-м пакете европейских антироссийских санкций также, как ожидается, будут меры против российского энергетического сектора, в частности, запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года.