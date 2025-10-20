Рейтинг@Mail.ru
Миллер оценил попытки Европы заместить российский газ американским СПГ - РИА Новости, 20.10.2025
16:59 20.10.2025
Миллер оценил попытки Европы заместить российский газ американским СПГ
сша
европа
алексей миллер
газпром
россия
спг
сша
европа
россия
Новости
сша, европа, алексей миллер, газпром, россия, спг
США, Европа, Алексей Миллер, Газпром, Россия, СПГ
Миллер оценил попытки Европы заместить российский газ американским СПГ

Миллер: попытки ЕС заместить газ из РФ американским СПГ несут большие риски

Алексей Миллер
Алексей Миллер. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Попытки европейских стран заместить российский газ американским сжиженным природным газом (СПГ) несут очень большие риски, сказал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
"Говорят: мы пытаемся, пытаемся, пытаемся, все пытаемся полностью заместить (российский газ – ред.) сланцевым газом, СПГ (из США – ред.) и так далее. Но не получается. И очень большой вопрос, получится ли вообще?.. Когда мы видим не какие-то комплексные решения, а попытку одним таким единоразовым, простым решением закрыть проблему, нас это удивляет. На наш взгляд, это очень, очень большие риски, чрезвычайно большие риски", – сказал он в интервью "России 24".
Миллер сослался на "авторитетные прогнозы" цен на нефть, не уточнив, о каких именно прогнозах идет речь. "Если даже реальная цена Brent будет как-то приближаться к этим авторитетным прогнозам, то выяснится, что доходность производства сланцевого газа совсем не такая. И возникает вопрос, а кто тогда вообще этим будет заниматься, и кто его будет производить, и откуда он тогда появится на рынке?", – указал газовик.
"Мы газовая компания, но мы следим очень внимательно за прогнозами цен на нефть и очень хорошо понимаем, что прогнозы, даже такие амбициозные, сбываются не так редко", – подчеркнул Миллер.
Он также обратил внимание, что европейские страны "в свое время выбрали путь достаточно сильной ориентации на возобновляемые источники энергии и даже в чем-то преуспели".
"Несколько лет назад одна из крупных экономик Европы гордо заявила, что вот в эти сутки свои электроэнергетические потребности страны полностью обеспечили за счет возобновляемых источников энергии. Но произошел казус буквально через полгода. Солнца нет, ветра нет, и зверь с востока, так называемый арктический антициклон. Возобновляемые источники энергии в структуре электробаланса дают ноль", – продолжил он.
Тогда закрыли атомные и угольные станции, единственной возможностью был газ. "Тогда были другие отношения (с европейскими странами – ред.). И мы установили тогда рекорд (по поставкам газа – ред.). При этом мы на этот рекорд пошли абсолютно добровольно, исходя из наших товарищеских, партнерских взаимоотношений на газовом рынке с нашими европейскими партнерами", – указал топ-менеджер.
"Возникает вопрос. А что будет, если это произойдет этой зимой, кто за это будет отвечать?", – задался он вопросами.
СШАЕвропаАлексей МиллерГазпромРоссияСПГ
 
 
Заголовок открываемого материала