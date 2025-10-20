Рейтинг@Mail.ru
Совет ЕС утвердил требования подтверждать происхождение газа перед импортом - РИА Новости, 20.10.2025
13:15 20.10.2025 (обновлено: 13:16 20.10.2025)
Совет ЕС утвердил требования подтверждать происхождение газа перед импортом
Совет ЕС утвердил требования подтверждать происхождение газа перед импортом - РИА Новости, 20.10.2025
Совет ЕС утвердил требования подтверждать происхождение газа перед импортом
Совет Евросоюза утвердил требования подтверждать происхождение газа перед его импортом в ЕС после запрета на российский газ с 1 января 2026 года, говорится в... РИА Новости, 20.10.2025
россия
венгрия
словакия
марио драги
евросоюз
еврокомиссия
совет евросоюза
экономика
россия
венгрия
словакия
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
россия, венгрия, словакия, марио драги, евросоюз, еврокомиссия, совет евросоюза, экономика
Россия, Венгрия, Словакия, Марио Драги, Евросоюз, Еврокомиссия, Совет Евросоюза, Экономика
Совет ЕС утвердил требования подтверждать происхождение газа перед импортом

Совет ЕС утвердил новые требования к импорту газа с 2026 года

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки газа в ЕС
БРЮССЕЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Совет Евросоюза утвердил требования подтверждать происхождение газа перед его импортом в ЕС после запрета на российский газ с 1 января 2026 года, говорится в опубликованном заявлении на сайте Совета ЕС.
Ранее в понедельник Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028г.
Додумались наконец: вот что бывает, когда хочешь наказать Россию
Вчера, 08:00
Додумались наконец: вот что бывает, когда хочешь наказать Россию
Вчера, 08:00
"По сравнению с предложением ЕК, Совет ЕС упростил таможенные обязательства, установив более легкие требования к документации и процедуры для импорта нероссийского газа. В таких случаях информация должна быть предоставлена уполномоченным органам только до поступления газа на таможенную территорию ЕС, в то время как при импорте газа из России на переходном этапе запрашивается дополнительная информация (включая дату и срок действия контракта на поставку, количество, указанное в контракте, и любые изменения к контракту)", - сказано в документе.
В проходящем в настоящее время согласование новом 19-м пакете европейских антироссийских санкций также, как ожидается, будут меры против российского энергетического сектора, в частности, запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года.
Одновременно Еврокомиссия продвигает идею о введении пошлин на российскую нефть, транспортируемую по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.
Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, в конце 2024 года констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Дмитриев: Европа потеряла триллионы евро, отказавшись от газа из России
16 октября, 15:15
 
РоссияВенгрияСловакияМарио ДрагиЕвросоюзЕврокомиссияСовет ЕвросоюзаЭкономика
 
 
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
