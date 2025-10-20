Миллер спрогнозировал рекордный рост потребления газа в мире

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Потребление газа в мире в 2025 году достигнет рекорда после 4,3 триллиона кубометров в 2024 году, а к 2030 году вырастет до 4,7 триллиона кубометров, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Общий рост потребления газа в мире. По итогам 2024 года оно составило 4,3 триллиона кубических метров газа - самая высокая динамика за последние десять лет… По 2025 году мы ожидаем новый рекорд", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".