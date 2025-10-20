https://ria.ru/20251020/gaz-2049339468.html
"Газпром" зафиксировал новый рекорд суточных поставок газа в Китай
"Газпром" зафиксировал новый рекорд суточных поставок газа в Китай - РИА Новости, 20.10.2025
"Газпром" зафиксировал новый рекорд суточных поставок газа в Китай
"Газпром" в минувшее воскресенье зафиксировал новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири", сообщила компания. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T12:59:00+03:00
2025-10-20T12:59:00+03:00
2025-10-20T14:25:00+03:00
экономика
китай
газпром
сила сибири — 2
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/04/1591990351_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0b03a64e62acab4c1a3dad205f7662c2.jpg
https://ria.ru/20251020/rossija-2049281584.html
https://ria.ru/20250922/spg-2043061179.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/04/1591990351_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_151a818bdfc573b40bb22e680d81579c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, газпром, сила сибири — 2, россия
Экономика, Китай, Газпром, Сила Сибири — 2, Россия
"Газпром" зафиксировал новый рекорд суточных поставок газа в Китай
"Газпром" 19 октября побил рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири" в КНР
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. "Газпром" в минувшее воскресенье зафиксировал новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири", сообщила компания.
"Девятнадцатого октября "Газпром
" зафиксировал новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай
по "Силе Сибири
". Поставленный объем превысил контрактные обязательства "Газпрома", - сказано в сообщении в Telegram-канале
компании.
Это второй рекорд в текущем месяце и пятый с момента выхода поставок по газопроводу "Сила Сибири" на максимальный контрактный уровень 1 декабря 2024 года, добавили в сообщении.
Поставки российского газа идут в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской корпорацией CNPC.
"Сила Сибири" - магистральный газопровод из России
в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения
в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения
в Иркутской области
.
Проектная мощность газопровода – 38 миллиардов кубометров в год. Суточные поставки по "Силе Сибири" выведены на максимальный контрактный уровень с 1 декабря прошлого года.
"Газпром" и CNPC в начале сентября договорились об увеличении поставок по газопроводу с 38 до 44 миллиардов кубометров в год.