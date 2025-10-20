"Газпром" зафиксировал новый рекорд суточных поставок газа в Китай

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. "Газпром" в минувшее воскресенье зафиксировал новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири", сообщила компания.

Это второй рекорд в текущем месяце и пятый с момента выхода поставок по газопроводу "Сила Сибири" на максимальный контрактный уровень 1 декабря 2024 года, добавили в сообщении.

Поставки российского газа идут в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской корпорацией CNPC.

Проектная мощность газопровода – 38 миллиардов кубометров в год. Суточные поставки по "Силе Сибири" выведены на максимальный контрактный уровень с 1 декабря прошлого года.