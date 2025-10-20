Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от импорта российского газа

БРЮССЕЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года, говорится в опубликованном заявлении на сайте Совета ЕС.

"Совет ( ЕС - ред.) сегодня согласовал свою позицию на переговорах по проекту постановления о поэтапном прекращении импорта российского природного газа... Предлагаемое постановление вводит юридически обязательный поэтапный запрет на импорт как трубопроводного газа, так и СПГ из России , при этом полный запрет будет применяться с 1 января 2028 года", - сказано в документе.

Уточняется, что импорт российского газа будет запрещен с 1 января 2026 года при сохранении переходного периода для существующих контрактов - например, краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 года, могут действовать до 17 июня 2026 года, при этом долгосрочные контракты могут действовать до 1 января 2028 года.

В проходящем в настоящее время согласование новом 19-м пакете европейских антироссийских санкций также, как ожидается, будут меры против российского энергетического сектора, в частности, запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года.

Словакию. Одновременно Еврокомиссия продвигает идею о введении пошлин на российскую нефть, транспортируемую по трубопроводу "Дружба" в Венгрию

Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, в конце 2024 года констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США