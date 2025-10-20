Рейтинг@Mail.ru
Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от импорта российского газа - РИА Новости, 20.10.2025
12:55 20.10.2025 (обновлено: 12:56 20.10.2025)
Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от импорта российского газа
Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от импорта российского газа - РИА Новости, 20.10.2025
Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от импорта российского газа
Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный... РИА Новости, 20.10.2025
экономика, россия, венгрия, словакия, марио драги, евросоюз, еврокомиссия, европейский центральный банк
Экономика, Россия, Венгрия, Словакия, Марио Драги, Евросоюз, Еврокомиссия, Европейский центральный банк
Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от импорта российского газа

ЕС утвердил поэтапный отказ от импорта газа из России с 1 января 2026 года

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года, говорится в опубликованном заявлении на сайте Совета ЕС.
"Совет (ЕС - ред.) сегодня согласовал свою позицию на переговорах по проекту постановления о поэтапном прекращении импорта российского природного газа... Предлагаемое постановление вводит юридически обязательный поэтапный запрет на импорт как трубопроводного газа, так и СПГ из России, при этом полный запрет будет применяться с 1 января 2028 года", - сказано в документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Додумались наконец: вот что бывает, когда хочешь наказать Россию
Вчера, 08:00
Уточняется, что импорт российского газа будет запрещен с 1 января 2026 года при сохранении переходного периода для существующих контрактов - например, краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 года, могут действовать до 17 июня 2026 года, при этом долгосрочные контракты могут действовать до 1 января 2028 года.
В проходящем в настоящее время согласование новом 19-м пакете европейских антироссийских санкций также, как ожидается, будут меры против российского энергетического сектора, в частности, запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года.
Одновременно Еврокомиссия продвигает идею о введении пошлин на российскую нефть, транспортируемую по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.
Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, в конце 2024 года констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Дмитриев: Европа потеряла триллионы евро, отказавшись от газа из России
16 октября, 15:15
 
Экономика Россия Венгрия Словакия Марио Драги Евросоюз Еврокомиссия Европейский центральный банк
 
 
