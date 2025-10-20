В ЕК назвали долю российского газа, потребляемого в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Доля российского газа, потребляемого в Европейском союзе, упала с 45% в 2022 году до примерно 13% в октябре 2025 года, заявил в Люксембурге еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен перед встречей министров энергетики стран ЕС.

"Когда началась война, мы получали 45% нашего газа из России. Тем не менее нам удалось значительно снизить этот показатель. Так что сегодня у нас 13%, возможно, даже немного меньше. Этого по-прежнему слишком много, и нам нужно избавиться полностью от него", - сказал он.