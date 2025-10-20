Рейтинг@Mail.ru
В ЕК назвали долю российского газа, потребляемого в ЕС - РИА Новости, 20.10.2025
12:06 20.10.2025
В ЕК назвали долю российского газа, потребляемого в ЕС
В ЕК назвали долю российского газа, потребляемого в ЕС - РИА Новости, 20.10.2025
В ЕК назвали долю российского газа, потребляемого в ЕС
Доля российского газа, потребляемого в Европейском союзе, упала с 45% в 2022 году до примерно 13% в октябре 2025 года, заявил в Люксембурге еврокомиссар по... РИА Новости, 20.10.2025
экономика
россия
люксембург (округ)
венгрия
марио драги
еврокомиссия
евросоюз
европейский центральный банк
россия
люксембург (округ)
венгрия
экономика, россия, люксембург (округ), венгрия, марио драги, еврокомиссия, евросоюз, европейский центральный банк
Экономика, Россия, Люксембург (округ), Венгрия, Марио Драги, Еврокомиссия, Евросоюз, Европейский центральный банк
В ЕК назвали долю российского газа, потребляемого в ЕС

Еврокомиссар Йоргенсен: доля потребляемого в ЕС российского газа упала до 13%

© AP Photo / Ronald ZakРабочий на территории Центрально-европейского газового узла в Баумгартене
Рабочий на территории Центрально-европейского газового узла в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Ronald Zak
Рабочий на территории Центрально-европейского газового узла в Баумгартене. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Доля российского газа, потребляемого в Европейском союзе, упала с 45% в 2022 году до примерно 13% в октябре 2025 года, заявил в Люксембурге еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен перед встречей министров энергетики стран ЕС.
Согласно предложению ЕК, заключение новых контрактов на поставки российского газа будет запрещено уже с начала 2026 года, действующие краткосрочные контракты будут исполняться до середины июня 2026 года, а долгосрочные – до 1 января 2027 года. Проект также предусматривает прекращение импорта нефти и нефтепродуктов из России в ЕС с 2026 года.
Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
"Когда началась война, мы получали 45% нашего газа из России. Тем не менее нам удалось значительно снизить этот показатель. Так что сегодня у нас 13%, возможно, даже немного меньше. Этого по-прежнему слишком много, и нам нужно избавиться полностью от него", - сказал он.
В проходящем в настоящее время согласование новом 19-м пакете европейских антироссийских санкций также, как ожидается, будут меры против российского энергетического сектора, в частности, запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года.
Одновременно Еврокомиссия продвигает идею о введении пошлин на российскую нефть, транспортируемую по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.
Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, в конце 2024 года констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже.
Экономика Россия Люксембург (округ) Венгрия Марио Драги Еврокомиссия Евросоюз Европейский центральный банк
 
 
