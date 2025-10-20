Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности России, передает Reuters

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на переговорах с Владимиром Зеленским обсуждал гарантии безопасности России, передает Президент США Дональд Трамп на переговорах с Владимиром Зеленским обсуждал гарантии безопасности России, передает Reuters

« "Трамп <...> размышлял о гарантиях безопасности и для Киева, и для Москвы", — сообщило агентство со ссылкой на два источника.

Они уточнили, что украинская делегация сочла комментарии американского лидера "обескураживающими". По данным третьего источника, Трамп пришел к этому предложению, после того как Зеленский заявил, что добровольно не отдаст территории.

"Встреча закончилась тем, что (Трамп. — Прим. ред.) решил заключать "сделку там, где мы находимся — на линии демаркации", — говорится в материале.

Как пишет Reuters, глава Белого дома намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. Также спецпосланник президента Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на "обмен" территориями с Москвой.

В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. По данным CNN, он сообщил, что Украина не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.

Перед этим в четверг состоялся телефонный разговор президентов России и США. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам глава Белого дома объявил, что намерен провести встречу с российским лидером в Будапеште