Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности России, передает Reuters
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:01 20.10.2025 (обновлено: 08:17 20.10.2025)
Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности России, передает Reuters
Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности России, передает Reuters - РИА Новости, 20.10.2025
Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности России, передает Reuters
Президент США Дональд Трамп на переговорах с Владимиром Зеленским обсуждал гарантии безопасности России, передает Reuters. РИА Новости, 20.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
дональд трамп
стив уиткофф
украина
россия
сша
в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, стив уиткофф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Стив Уиткофф

Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности России, передает Reuters

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на переговорах с Владимиром Зеленским обсуждал гарантии безопасности России, передает Reuters.
«

"Трамп <...> размышлял о гарантиях безопасности и для Киева, и для Москвы", — сообщило агентство со ссылкой на два источника.

Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Трамп на встрече с Зеленским призвал его принять условия России, пишут СМИ
19 октября, 20:57
Они уточнили, что украинская делегация сочла комментарии американского лидера "обескураживающими". По данным третьего источника, Трамп пришел к этому предложению, после того как Зеленский заявил, что добровольно не отдаст территории.
"Встреча закончилась тем, что (Трамп. — Прим. ред.) решил заключать "сделку там, где мы находимся — на линии демаркации", — говорится в материале.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
На Западе сделали тяжелое признание об Украине
Вчера, 01:36
Как пишет Reuters, глава Белого дома намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. Также спецпосланник президента Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на "обмен" территориями с Москвой.
В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. По данным CNN, он сообщил, что Украина не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
Перед этим в четверг состоялся телефонный разговор президентов России и США. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам глава Белого дома объявил, что намерен провести встречу с российским лидером в Будапеште.
После переговоров с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине Tomahawk, сказал, что Штаты сами в них нуждаются, несмотря на то, что располагают большим количеством ракет.
Марк Рютте, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Эммануэль Макрон во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
"Это бессмысленно". Запад отвернулся от Киева в критический момент
19 октября, 08:00
 
