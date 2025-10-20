Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала кадры задержания мужчины, подозреваемого в подготовке теракта - РИА Новости, 20.10.2025
10:37 20.10.2025
ФСБ показала кадры задержания мужчины, подозреваемого в подготовке теракта
ФСБ показала кадры задержания мужчины, подозреваемого в подготовке теракта
ФСБ опубликовала кадры задержания жителя Ставропольского края, который планировал устроить теракт в Георгиевске. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T10:37:00+03:00
2025-10-20T10:37:00+03:00
2025
Задержание радикала, планировавшего совершить теракт в здании администрации Георгиевска Ставропольского края
Задержание радикала, планировавшего совершить теракт в здании администрации Георгиевска Ставропольского края
ФСБ показала кадры задержания мужчины, подозреваемого в подготовке теракта

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. ФСБ опубликовала кадры задержания жителя Ставропольского края, который планировал устроить теракт в Георгиевске.
ФСБ РФ ранее сообщила, что житель Ставропольского края задержан за подготовку террористического акта, он планировал устроить взрыв в здании администрации Георгиевского муниципального округа.
На видео от ФСБ РФ показано, как оперативники задерживают злоумышленника на улице, а затем уводят его в наручниках.
"Приехал на территорию Ставропольского края. Хотел сделать террористический акт, не смог - меня задержали. Вину признаю, раскаиваюсь", - сказал задержанный.
На видео также показаны изъятые у злоумышленника элементы для сборки самодельного взрывного устройства.
Планировавшего теракт в синагоге в Пятигорске внесли в список террористов
13 октября, 15:42
