ФСБ показала кадры задержания мужчины, подозреваемого в подготовке теракта
ФСБ показала кадры задержания мужчины, подозреваемого в подготовке теракта - РИА Новости, 20.10.2025
ФСБ показала кадры задержания мужчины, подозреваемого в подготовке теракта
ФСБ опубликовала кадры задержания жителя Ставропольского края, который планировал устроить теракт в Георгиевске. РИА Новости, 20.10.2025
ФСБ показала кадры задержания мужчины, подозреваемого в подготовке теракта
ФСБ показала видео задержания подозреваемого в подготовке теракта в Георгиевске