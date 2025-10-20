Французские власти допустили грубейшие ошибки в охране Лувра, считает юрист

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Французские власти допустили грубейшие ошибки в охране Лувра, считает генерал-лейтенант, заслуженный юрист России, исполнительный секретарь Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ Юрий Жданов.

"В охране Лувра были допущены грубейшие ошибки. Это, наверное, первый случай в мировой истории, когда главный национальный музей европейской страны взяли на "гоп-стоп", - сказал он РИА Новости.

По его словам, полиция не владела информацией о готовящемся преступлении, а сами грабители смогли спокойно подъехать к особо охраняемому объекту, оставить авто в неположенном месте и на глазах у всех залезли на балкон, разбили стекло, проникли в зал и забрали все, что хотели.

Юрист отметил, что при правильной работе французские правоохранители должны были получить информацию о готовящемся преступлении, заблокировать машину преступников еще в момент парковки, а самих грабителей выявила бы система наблюдения за периметром здания и сработавшая в момент проникновения оперативная группа.

"То есть были допущены грубые недоработки полиции на всех этапах, на которых преступление могло быть пресечено", - добавил он.

При этом Жданов считает, что преступление все же совершили дилетанты, несмотря на то, что они владели информации о состоянии охраны Лувра.

В воскресенье газета Parisien написала, что грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Позже издание добавило, что получившая урон и оставленная на месте происшествия корона императрицы Евгении де Монтихо была найдена и возвращена в музей. Глава минкультуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия, отметив, что пострадавших в ходе ограбления нет. Пресс-служба Лувра заявила, что музей в воскресенье на фоне ограбления будет закрыт.