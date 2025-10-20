Рейтинг@Mail.ru
Французские власти допустили грубейшие ошибки в охране Лувра, считает юрист - РИА Новости, 20.10.2025
18:21 20.10.2025
Французские власти допустили грубейшие ошибки в охране Лувра, считает юрист
Французские власти допустили грубейшие ошибки в охране Лувра, считает юрист
Французские власти допустили грубейшие ошибки в охране Лувра, считает генерал-лейтенант, заслуженный юрист России, исполнительный секретарь Координационного... РИА Новости, 20.10.2025
в мире
франция
юрий жданов
париж
лувр
франция
париж
в мире, франция, юрий жданов, париж, лувр
В мире, Франция, Юрий Жданов, Париж, Лувр
Французские власти допустили грубейшие ошибки в охране Лувра, считает юрист

Юрист Жданов: Французские власти допустили ошибки при охране Лувра

Подъемник, которым воспользовались грабители, у здания Лувра в Париже, Франция. 19 октября 2025
Подъемник, которым воспользовались грабители, у здания Лувра в Париже, Франция. 19 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Alexander Turnbull
Подъемник, которым воспользовались грабители, у здания Лувра в Париже, Франция. 19 октября 2025. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Французские власти допустили грубейшие ошибки в охране Лувра, считает генерал-лейтенант, заслуженный юрист России, исполнительный секретарь Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ Юрий Жданов.
"В охране Лувра были допущены грубейшие ошибки. Это, наверное, первый случай в мировой истории, когда главный национальный музей европейской страны взяли на "гоп-стоп", - сказал он РИА Новости.
Ограбление века. Что четверо "коммандос" украли в Лувре
Вчера, 16:09
Ограбление века. Что четверо "коммандос" украли в Лувре
Вчера, 16:09
По его словам, полиция не владела информацией о готовящемся преступлении, а сами грабители смогли спокойно подъехать к особо охраняемому объекту, оставить авто в неположенном месте и на глазах у всех залезли на балкон, разбили стекло, проникли в зал и забрали все, что хотели.
Юрист отметил, что при правильной работе французские правоохранители должны были получить информацию о готовящемся преступлении, заблокировать машину преступников еще в момент парковки, а самих грабителей выявила бы система наблюдения за периметром здания и сработавшая в момент проникновения оперативная группа.
"То есть были допущены грубые недоработки полиции на всех этапах, на которых преступление могло быть пресечено", - добавил он.
При этом Жданов считает, что преступление все же совершили дилетанты, несмотря на то, что они владели информации о состоянии охраны Лувра.
Лувр - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
СМИ назвали стоимость украденной из Лувра подвязки императрицы Евгении
19 октября, 21:43
В воскресенье газета Parisien написала, что грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Позже издание добавило, что получившая урон и оставленная на месте происшествия корона императрицы Евгении де Монтихо была найдена и возвращена в музей. Глава минкультуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия, отметив, что пострадавших в ходе ограбления нет. Пресс-служба Лувра заявила, что музей в воскресенье на фоне ограбления будет закрыт.
Глава МВД Франции Лоран Нуньес объявил, что грабители пробрались в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы. Parisien уточнила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей.
Прокуратура рассматривает две основные версии ограбления Лувра
19 октября, 22:58
Прокуратура рассматривает две основные версии ограбления Лувра
19 октября, 22:58
 
В миреФранцияЮрий ЖдановПарижЛувр
 
 
