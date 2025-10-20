Рейтинг@Mail.ru
Макрон встретился с Саркози, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.10.2025
15:57 20.10.2025
Макрон встретился с Саркози, сообщили СМИ
Макрон встретился с Саркози, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.10.2025
Макрон встретился с Саркози, сообщили СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон встретился в Елисейском дворце в минувшую пятницу со своим предшественником Николя Саркози, который вскоре отправится в... РИА Новости, 20.10.2025
в мире, франция, николя саркози, эммануэль макрон
В мире, Франция, Николя Саркози, Эммануэль Макрон
Макрон встретился с Саркози, сообщили СМИ

Figaro: Макрон встретился с Саркози в Елисейском дворце

ПАРИЖ, 20 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон встретился в Елисейском дворце в минувшую пятницу со своим предшественником Николя Саркози, который вскоре отправится в тюрьму, сообщает в понедельник газета Figaro.
Cуд Парижа 25 сентября приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Как сообщал телеканал BFMTV, экс-президент начнет отбывать тюремный срок 21 октября в одиночной камере парижской тюрьмы Санте.
Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере, сообщили СМИ
18 октября, 21:52
Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере, сообщили СМИ
18 октября, 21:52
"Макрон публично обязывается хранить молчание (по делу Саркози - ред.), но это не помешало главе государства высказаться за кулисами. За несколько дней до начала помещения Николя Саркози в тюрьму,.. бывший глава государства был тайно принят в Елисейском дворце", - говорится в материале Figaro.
Встреча нынешнего и бывшего президентов, по информации издания, продлилась около часа, Саркози получил заверение в поддержке от Макрона, который официально не высказывался по существу решения по делу бывшего главы государства. В ходе встречи французский лидер высказал свои сомнения по поводу предварительного заключения, особенно в вопросе участия в выборах и лишения свободы, не упоминая напрямую дело самого бывшего президента, пишет газета.
Также анонимный источник Figaro передал изданию, что Макрон в ходе разговора с Саркози отметил, что хоть Франция и умеет защищать действующих президентов, для бывших глав государства или кандидатов на их должность соответствующих иммунитетов не существует.
Ранее сын Саркози Луи призвал к манифестации в поддержку отца в день его заключения в тюрьму 21 октября.
Николя Саркози - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Во Франции адвокаты подали жалобу на Саркози, сообщили СМИ
1 октября, 16:44
Расследование дела Саркози началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.
В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006 - начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными на сумму 5 миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты.
В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.
Саркози заявил, что продолжит борьбу за свою невиновность
28 сентября, 23:50
Саркози заявил, что продолжит борьбу за свою невиновность
28 сентября, 23:50
 
В мире, Франция, Николя Саркози, Эммануэль Макрон
 
 
