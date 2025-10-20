В ЕС обсуждают захват танкеров, якобы входящих в "теневой флот" России

БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Страны ЕС обсуждают возможность захвата танкеров, которые, как утверждают в Брюсселе, якобы входят в "теневой флот" России, Еврокомиссия назначила специального координатора по этому вопросу, заявила глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге.
"Сегодня министры обсудили более решительные ответные меры, включая расширение полномочий для задержания кораблей теневого флота. Я также назначила специального посланника-координатора для сбора передового опыта из разных государств-членов по всему союзу, а также чтобы действовать более оперативно по этим вопросам, чтобы еще больше сократить российские военные средства. Нам нужен более надежный подход в масштабах всего ЕС к борьбе с теневым флотом, а затем к подотчетности", - сказала она.
Ранее в октябре президент России Владимир Путин назвал пиратством задержание Францией танкера в нейтральных водах и тяжелую внутриполитическую ситуацию для Парижа причиной этого инцидента.
Как ранее заявил МИД РФ, категорию так называемого "теневого флота" в ЕС выдумали в санкционном раже, самой этой категории в праве нет.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.