В ЕС обсуждают захват танкеров, якобы входящих в "теневой флот" России

БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Страны ЕС обсуждают возможность захвата танкеров, которые, как утверждают в Брюсселе, якобы входят в "теневой флот" России, Еврокомиссия назначила специального координатора по этому вопросу, заявила глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге.