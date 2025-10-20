Рейтинг@Mail.ru
В ЕС обсуждают захват танкеров, якобы входящих в "теневой флот" России - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 20.10.2025 (обновлено: 18:03 20.10.2025)
https://ria.ru/20251020/evrosoyuz-2049449533.html
В ЕС обсуждают захват танкеров, якобы входящих в "теневой флот" России
В ЕС обсуждают захват танкеров, якобы входящих в "теневой флот" России - РИА Новости, 20.10.2025
В ЕС обсуждают захват танкеров, якобы входящих в "теневой флот" России
Страны ЕС обсуждают возможность захвата танкеров, которые, как утверждают в Брюсселе, якобы входят в "теневой флот" России, Еврокомиссия назначила специального... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T18:02:00+03:00
2025-10-20T18:03:00+03:00
в мире
россия
брюссель
люксембург (округ)
кайя каллас
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
https://ria.ru/20251020/predlozheniya-2049299200.html
россия
брюссель
люксембург (округ)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, брюссель, люксембург (округ), кайя каллас, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Россия, Брюссель, Люксембург (округ), Кайя Каллас, Евросоюз, Еврокомиссия
В ЕС обсуждают захват танкеров, якобы входящих в "теневой флот" России

Каллас: ЕС обсуждает захват кораблей якобы теневого флота России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Страны ЕС обсуждают возможность захвата танкеров, которые, как утверждают в Брюсселе, якобы входят в "теневой флот" России, Еврокомиссия назначила специального координатора по этому вопросу, заявила глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге.
"Сегодня министры обсудили более решительные ответные меры, включая расширение полномочий для задержания кораблей теневого флота. Я также назначила специального посланника-координатора для сбора передового опыта из разных государств-членов по всему союзу, а также чтобы действовать более оперативно по этим вопросам, чтобы еще больше сократить российские военные средства. Нам нужен более надежный подход в масштабах всего ЕС к борьбе с теневым флотом, а затем к подотчетности", - сказала она.
Ранее в октябре президент России Владимир Путин назвал пиратством задержание Францией танкера в нейтральных водах и тяжелую внутриполитическую ситуацию для Парижа причиной этого инцидента.
Как ранее заявил МИД РФ, категорию так называемого "теневого флота" в ЕС выдумали в санкционном раже, самой этой категории в праве нет.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Глава евродипломатии ждет от стран ЕС решений по "теневому флоту"
Вчера, 10:09
 
В миреРоссияБрюссельЛюксембург (округ)Кайя КалласЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала