ЕС хочет превратить Молдавию в свою колонию, заявила Таубер

По ее словам, создается впечатление, что европейские кураторы и дальше будут хвалить власти Молдавии за издевательство над людьми.

"Непопулярные решения были и будут, партии "Действие и солидарность" абсолютно неважно, что происходит с благосостоянием граждан, им абсолютно наплевать, как они живут. Тарифы будут расти, уровень жизни будет снижаться, пенсии и зарплаты никто повышать не будет - зачем им это делать, если они показали, что рычаг власти у них в руках", - добавила Таубер.