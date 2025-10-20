ЕС хочет превратить Молдавию в свою колонию, заявила Таубер

КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Евросоюз стремится превратить Молдавию в свою колонию, поэтому он не заинтересован в улучшении уровня жизни молдавских граждан, заявила исполнительный секретарь оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер.
"У Европы есть задача сделать из Молдавии свою колонию, чем Молдавия будет беднее, чем хуже люди будут жить, тем проще им будет разобрать страну на куски. Наших людей смогут использовать как рабочую силу или пушечное мясо, а территорию нашей страны - как плацдарм для военных интересов Европы", - заявила Таубер в эфире телеканала MD24.
По ее словам, создается впечатление, что европейские кураторы и дальше будут хвалить власти Молдавии за издевательство над людьми.
"Непопулярные решения были и будут, партии "Действие и солидарность" абсолютно неважно, что происходит с благосостоянием граждан, им абсолютно наплевать, как они живут. Тарифы будут расти, уровень жизни будет снижаться, пенсии и зарплаты никто повышать не будет - зачем им это делать, если они показали, что рычаг власти у них в руках", - добавила Таубер.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре 2024 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
