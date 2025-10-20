Рейтинг@Mail.ru
У Европы нет оснований для чрезмерного давления на Иран, заявил Песков
13:02 20.10.2025 (обновлено: 13:43 20.10.2025)
У Европы нет оснований для чрезмерного давления на Иран, заявил Песков
У Европы нет оснований для чрезмерного давления на Иран, заявил Песков - РИА Новости, 20.10.2025
У Европы нет оснований для чрезмерного давления на Иран, заявил Песков
У Европы нет никаких оснований для оказания чрезмерного давления на Иран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.10.2025
У Европы нет оснований для чрезмерного давления на Иран, заявил Песков

Песков: у Европы нет никаких оснований для чрезмерного давления на Иран

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. У Европы нет никаких оснований для оказания чрезмерного давления на Иран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, нету никаких оснований для оказаний чрезмерного давления таким образом на Иран - суверенную страну", - сказал Песков, отвечая на вопрос не вызовет ли позиция Запада новую эскалацию по отношению к Ирану.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Иран и Россия не будут обращать внимания на восстановление санкций
16 октября, 23:47
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) относительно ядерной программы Ирана прекратил свое действие 18 октября в связи с истечением срока. Резолюция 2231 Совета Безопасности ООН была принята 20 июля 2015 года в поддержку СВПД по ядерной программе Ирана.
Ранее глава МИД Аббас Аракчи заявил, что переговоры с "евротройкой" (Великобритания, Германия, Франция) по иранской ядерной проблематике "больше не актуальны" для Ирана. Он сообщил, что Иран отложил выполнение соглашения с МАГАТЭ, заключенное в Египте, а ИРИ прекратила сотрудничество с агентством.
Двадцать восьмого августа Великобритания, Франция и Германия уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД, или ядерной сделкой) 2015 года. После этого Совет безопасности Всемирной Организации 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении исламской республики, из-за чего рестрикции Совбеза были восстановлены с 28 сентября.
Россия, как и Иран, не признала законность этих действий, сославшись на неоднократные нарушения европейскими странами ядерной сделки 2015 года, снимавшей санкции, а также выход США из нее. Иранские власти призвали государства не следовать выполнению резолюций.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Трамп заявил о частых контактах между США и Ираном
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ иранские власти объявили о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Эксперт объяснил, зачем Трамп будет "махать дубинкой" перед Ираном
14 октября, 07:34
 
