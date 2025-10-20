Сийярто заявил об отсутствии гарантий от ЕС при отказе от российского газа

БУДАПЕШТ, 20 окт - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС квалифицированным большинством поддержали предложение по отказу от газа из России с 2027 года и не предложили странам, не имеющим выхода к морю, гарантий и исключений, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.