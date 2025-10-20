Сийярто заявил об отсутствии гарантий от ЕС при отказе от российского газа

БУДАПЕШТ, 20 окт - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС квалифицированным большинством поддержали предложение по отказу от газа из России с 2027 года и не предложили странам, не имеющим выхода к морю, гарантий и исключений, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Министр сообщил, что главы МИД стран ЕС на заседании в Люксембурге поддержали предложение об отказе от российского газа с 2027 года квалифицированным большинством, несмотря на протест Венгрии, теперь последуют трехсторонние консультации с Еврокомиссией и Европарламентом, после чего предложение вернут совету ЕС для окончательного утверждения.
"Что касается якобы особых гарантий для стран, не имеющих выхода к морю, то в этом предложении их нет и в помине. Так что царящая атмосфера и дух, в котором было составлено это предложение, полностью лишены какой-либо солидарности и внимания к географии", - сказал Сийярто по итогам заседания глав МИД стран ЕС. Трансляцию вел телеканал М1.