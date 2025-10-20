Не все страны ЕС хотят участвовать в специальном трибунале против России

БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге заявила, что 25 стран-членов ЕС заявили о желании участвовать в "специальном трибунале" против России по Украине, при этом не назвала их, а также не стала говорить, кто не захотел участвовать в нем.