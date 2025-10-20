Не все страны ЕС хотят участвовать в специальном трибунале против России

БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге заявила, что 25 стран-членов ЕС заявили о желании участвовать в "специальном трибунале" против России по Украине, при этом не назвала их, а также не стала говорить, кто не захотел участвовать в нем.
"На прошлой неделе в Киеве мы объявили о выделении 10 миллионов евро на создание специального трибунала (против РФ – ред.) по преступлениям агрессии. Сегодня 25 государств-членов обязались стать участниками этого трибунала. Это еще на один шаг приближает нас к началу функционирования трибунала. Конечно, мы ждем всех сметных данных, в том числе от Нидерландов, и тогда мы сможем двигаться дальше", - сказала она.
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Москва не будет реагировать на возможные попытки стран Европы создать "трибунал" против России, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также он указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет. В Москве также отмечали, что множество международных организаций закрывает глаза на действия Киева в отношении мирного населения Донбасса с 2014 года.
