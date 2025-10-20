Рейтинг@Mail.ru
ЕС обвинил Китай в использовании экономики в качестве оружия
16:57 20.10.2025
ЕС обвинил Китай в использовании экономики в качестве оружия
Глава Евродипломатии Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге обвинила Китай в использовании экономики в качестве оружия против мировой...
ЕС обвинил Китай в использовании экономики в качестве оружия

БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Глава Евродипломатии Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге обвинила Китай в использовании экономики в качестве оружия против мировой торговли и ЕС.
"Последние действия Пекина по превращению глобальных цепочек поставок в оружие представляют прямую угрозу мировой торговле и промышленной базе Евросоюза. Действия Китая еще более четко указывают на необходимость углубления сотрудничества с нашими партнерами, и это совершенно очевидно для всех", - сказала она.
Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. Президент США Дональд Трамп 10 октября сообщил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из КНР сверх того уровня, который Китай платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Пекина в сфере торговли. Глава минфина США Скотт Бессент в понедельник заявил, что Вашингтон может подождать с вводом новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и обсудить торговые вопросы.
Заголовок открываемого материала