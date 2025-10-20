https://ria.ru/20251020/es-2049413921.html
Сийярто назвал смехотворными заявления ЕС о саммите России и США
Сийярто назвал смехотворными заявления ЕС о саммите России и США - РИА Новости, 20.10.2025
Сийярто назвал смехотворными заявления ЕС о саммите России и США
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто счел смехотворными заявления ЕС, что результаты саммита РФ-США не будут иметь... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T16:48:00+03:00
2025-10-20T16:48:00+03:00
2025-10-20T16:48:00+03:00
в мире
россия
будапешт
венгрия
петер сийярто
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023903974_0:84:1744:1065_1920x0_80_0_0_a50f40f7ceb482fddbfbc60da982a4e9.jpg
https://ria.ru/20251016/evrosoyuz-2048639851.html
россия
будапешт
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023903974_0:0:1744:1308_1920x0_80_0_0_aaa0a2e3035724114f07d6a78de74378.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, будапешт, венгрия, петер сийярто, евросоюз
В мире, Россия, Будапешт, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз
Сийярто назвал смехотворными заявления ЕС о саммите России и США
Сийярто назвал смехотворными заявления ЕС о результатах саммита России и США