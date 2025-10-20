Рейтинг@Mail.ru
Сийярто назвал смехотворными заявления ЕС о саммите России и США - РИА Новости, 20.10.2025
16:48 20.10.2025
Сийярто назвал смехотворными заявления ЕС о саммите России и США
Сийярто назвал смехотворными заявления ЕС о саммите России и США
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто счел смехотворными заявления ЕС, что результаты саммита РФ-США не будут иметь... РИА Новости, 20.10.2025
в мире, россия, будапешт, венгрия, петер сийярто, евросоюз
Сийярто назвал смехотворными заявления ЕС о саммите России и США

© Фото : страница Петера Сийярто в соцсетиПетер Сийярто
БУДАПЕШТ, 20 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто счел смехотворными заявления ЕС, что результаты саммита РФ-США не будут иметь значения, поскольку якобы принимает только Европа.
"Некоторые представители индустрии развлечений тоже проникли на сегодняшнее заседание совета. Кульминацией стало заявление одного из моих коллег о том, что неважно, какое решение будет принято в Будапеште, ведь стратегические решения принимаются за столом Евросоюза. И он сказал всё это без смеха, и все остальные в зале тоже не засмеялись", - сказал Сийярто по итогам заседания глав МИД стран ЕС. Трансляцию вел телеканал М1.
Министр отметил, что новость о проведении встречи президентов РФ и США в Будапеште вызвала "замешательство" и "жалкие попытки это замять".
В миреРоссияБудапештВенгрияПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
